Які медичні новації чекають на Україну в межах євроінтеграції: перелік пріоритетних законопроєктів

У Комітеті з питань здоров’я нації розповіли, які медичні законопроєкти є пріоритетними на шляху до ЄС, які реформи вже вдалося реалізувати та чому український досвід лікування поранених і реабілітації викликає дедалі більший інтерес у європейських країнах.

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Сфера охорони здоров’я залишається одним із лідерів євроінтеграційного процесу в Україні. Уже сьогодні значна частина медичного законодавства адаптована до норм Європейського Союзу, а на розгляді перебуває низка нових законодавчих ініціатив, необхідних для подальшого зближення української системи охорони здоров’я з європейськими стандартами.

Про це повідомляють у Комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування за підсумками участі у Національному форумі «Здорова Україна 2030: стратегія, партнерство, європейський горизонт».

У межах панельної дискусії представники парламенту, уряду та міжнародних організацій обговорили перспективи розвитку української медицини на шляху до членства в ЄС.

У Комітеті наголошують, що європейська інтеграція залишається одним із ключових пріоритетів як парламентського Комітету, так і Міністерства охорони здоров’я. За останні роки Україна вже адаптувала значну частину законодавства до норм ЄС, зокрема у сферах громадського здоров’я та донорства крові. Також Верховна Рада ухвалила закон про лікарські засоби, який переводить систему обігу медичних препаратів на європейські стандарти.

Водночас масштабні реформи реалізуються в умовах повномасштабної війни. Попри складну безпекову ситуацію та додаткові виклики для медичної системи, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання перед європейськими партнерами та не зупиняє процес реформування галузі.

У Комітеті зазначають, що воєнні реалії суттєво вплинули на розвиток медичної сфери та визначили нові пріоритети. Йдеться насамперед про реабілітацію, протезування, реконструктивну хірургію, лікування складних бойових травм, а також розвиток системи підтримки ментального здоров’я.

Під час форуму учасники також окреслили перелік пріоритетних євроінтеграційних законопроєктів, над якими наразі триває спільна робота. Серед них — законодавство щодо транскордонної медичної допомоги, зміни до закону про лікарські засоби, регулювання речовин людського походження (SoHO), питання психоактивних речовин, а також ратифікація Протоколу ВООЗ про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами.

Окремо в Комітеті звернули увагу на зміну ставлення міжнародних партнерів до української медичної системи. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Україна зверталася до іноземних партнерів по допомогу у підготовці медиків до роботи зі складними травмами, то сьогодні ситуація суттєво змінилася.

Зазначається, що нині європейські країни дедалі частіше звертаються до України, щоб перейняти український досвід лікування поранених, організації медичної допомоги в умовах війни, реабілітації та відновлення пацієнтів після тяжких травм.

У Комітеті з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування наголошують, що такий інтерес з боку міжнародних партнерів свідчить про високий рівень розвитку української медицини та її внесок у формування сучасних підходів до надання медичної допомоги в кризових умовах.

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