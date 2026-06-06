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У Дніпрі чоловік кинув гранату в бік поліцейських: є загиблий та поранені

09:24, 6 червня 2026
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Під час затримання учасників бійки чоловік кинув гранату в бік правоохоронців.
У Дніпрі чоловік кинув гранату в бік поліцейських: є загиблий та поранені
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У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали поліцейські.

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Як повідомили в поліції, увечері 5 червня близько 22:55 надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

На виклик оперативно прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання учасників конфлікту один із чоловіків кинув гранату в бік правоохоронців.

У результаті вибуху чоловік загинув на місці події. Четверо поліцейських дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають необхідні докази.

За фактом події розпочали кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

 

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поліція Дніпро граната

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