У Дніпрі чоловік кинув гранату в бік поліцейських: є загиблий та поранені

Під час затримання учасників бійки чоловік кинув гранату в бік правоохоронців.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вибуху гранати, внаслідок якого постраждали поліцейські.

Як повідомили в поліції, увечері 5 червня близько 22:55 надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста.

На виклик оперативно прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання учасників конфлікту один із чоловіків кинув гранату в бік правоохоронців.

У результаті вибуху чоловік загинув на місці події. Четверо поліцейських дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту та збирають необхідні докази.

За фактом події розпочали кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.