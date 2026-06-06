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В Днепре мужчина бросил гранату в сторону полицейских: есть погибший и раненые

09:24, 6 июня 2026
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Во время задержания участников драки мужчина бросил гранату в сторону правоохранителей.
В Днепре мужчина бросил гранату в сторону полицейских: есть погибший и раненые
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В Днепре правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва гранаты, в результате которого пострадали полицейские.

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Как сообщили в полиции, вечером 5 июня около 22:55 поступило сообщение о драке возле одного из домов на улице Луговской в ​​Амур-Нижнеднепровском районе города.

По вызову оперативно прибыли наряды патрульной полиции. Во время задержания участников конфликта один из мужчин бросил гранату в сторону правоохранителей.

В результате взрыва мужчина погиб на месте происшествия. Четверо полицейских получили телесные повреждения разной степени тяжести и были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие профильные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента и собирают необходимые доказательства.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа.

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