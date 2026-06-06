Какие объявления о вакансиях считаются дискриминационными.

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Украинское законодательство запрещает работодателям размещать вакансии с дискриминационными требованиями или предоставлять преимущества отдельным категориям кандидатов по признакам, которые не имеют прямого отношения к профессиональным обязанностям или условиям труда.

В частности, в объявлениях о работе не допускается установление ограничений или преимуществ по признакам пола, возраста, расы, цвета кожи, состояния здоровья, инвалидности, сексуальной ориентации, ВИЧ-статуса, политических или религиозных убеждений, этнического или социального происхождения, места проживания, имущественного положения и других характеристик, не связанных с выполнением работы.

Исключения допускаются только в случаях, когда специфика работы объективно требует определённых физических характеристик.

Такие требования распространяются на все способы размещения вакансий, включая специализированные сайты по поиску работы, социальные сети, печатные издания и другие рекламные площадки.

Согласно статье 24-1 Закона Украины «О рекламе», за размещение дискриминационной вакансии предусмотрен штраф в размере десяти минимальных заработных плат. По состоянию на 2026 год это составляет 86 470 грн за каждое нарушение.

Ранее контроль за соблюдением требований относительно недискриминационной рекламы вакансий осуществляла Государственная служба Украины по вопросам труда. Однако после вступления в силу законодательных изменений в мае 2025 года соответствующие полномочия были переданы Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

В настоящее время именно Госпродпотребслужба уполномочена рассматривать дела о нарушениях законодательства в сфере рекламы вакансий, выявлять дискриминационные формулировки и применять предусмотренные законом санкции к нарушителям.

Как осуществляется контроль и налагаются штрафы

Порядок контроля за соблюдением требований рекламного законодательства, а также процедура привлечения к ответственности определены рядом нормативно-правовых актов. В частности, речь идет о:

статье 26 Закона Украины «О рекламе»;

Порядке наложения штрафов за нарушение законодательства о рекламе, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины №693 от 26 мая 2004 года;

Порядке уплаты рекламодателями в государственный бюджет штрафов за нарушение требований Закона Украины «О рекламе» относительно рекламы услуг по трудоустройству, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины №863 от 5 августа 2022 года.

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