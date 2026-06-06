Які оголошення про вакансії вважаються дискримінаційними.

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Українське законодавство забороняє роботодавцям розміщувати вакансії з дискримінаційними вимогами або надавати перевагу окремим категоріям кандидатів за ознаками, які не мають безпосереднього зв’язку з професійними обов’язками чи умовами праці.

Зокрема, в оголошеннях про роботу не допускається встановлення обмежень або переваг за ознаками статі, віку, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, сексуальної орієнтації, ВІЛ-статусу, політичних чи релігійних переконань, етнічного або соціального походження, місця проживання, майнового стану та інших характеристик, не пов’язаних із виконанням роботи.

Винятки дозволяють лише у випадку, коли особливості роботи об’єктивно вимагають певних фізичних характеристик.

Такі вимоги поширюються на всі способи розміщення вакансій, зокрема на спеціалізовані сайти з пошуку роботи, соціальні мережі, друковані видання та інші рекламні майданчики.

Відповідно до статті 24-1 Закону України «Про рекламу», за розміщення дискримінаційної вакансії передбачено штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат. Станом на 2026 рік це становить 86 470 грн за кожне порушення.

Раніше контроль за дотриманням вимог щодо недискримінаційної реклами вакансій здійснювала Державна служба України з питань праці. Проте після набрання чинності законодавчими змінами у травні 2025 року відповідні повноваження були передані Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Наразі саме Держпродспоживслужба уповноважена розглядати справи про порушення законодавства у сфері реклами вакансій, виявляти дискримінаційні формулювання та застосовувати передбачені законом санкції до порушників.

Як здійснюється контроль та накладаються штрафи

Порядок контролю за дотриманням вимог рекламного законодавства, а також процедура притягнення до відповідальності визначені низкою нормативно-правових актів. Зокрема, йдеться про:

статтю 26 Закону України «Про рекламу»;

Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №693 від 26 травня 2004 року;

Порядок сплати рекламодавцями до державного бюджету штрафів за порушення вимог Закону України «Про рекламу» щодо реклами послуг із працевлаштування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №863 від 5 серпня 2022 року.

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