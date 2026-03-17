  1. В Україні

Жінок обіцяли працевлаштувати в Європі: поліція викрила схему торгівлі людьми

21:12, 17 березня 2026
Жінок під приводом високооплачуваної роботи переправляли до країн Європи.
Жінок обіцяли працевлаштувати в Європі: поліція викрила схему торгівлі людьми
Фото: Департамент міграційної поліції
Правоохоронці викрили групу, яка вербувала жінок в Україні та переправляла їх до країн Європейського Союзу для сексуальної експлуатації. Про це повідомив Департамент міграційної поліції.

Оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області у взаємодії з 6-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби задокументували протиправну діяльність фігурантів.

За даними слідства, до схеми причетні жителі Одеси. Вони підшуковували жінок віком від 18 до 35 років і схиляли їх до виїзду за межі України під приводом високооплачуваної роботи. Для цього використовували популярні месенджери та розміщували оголошення у тематичних групах. Основною цільовою аудиторією були жінки, які перебували у складних життєвих обставинах.

Після так званого «відбору» потерпілих переміщували до іншої країни, де передавали місцевим трафікерам для подальшої експлуатації у проституції.

Викриття зловмисників відбувалося у два етапи: спочатку затримали організаторку та вербувальника, згодом — їхнього пособника.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази.

За процесуального керівництва прокуратури трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми. Досудове розслідування триває.

поліція Європа Україна кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Лікування за кордоном та нові гарантії для пацієнтів: МОЗ оприлюднило законопроєкт

Законопроєкт регулює питання транскордонного лікування, компенсації витрат та інформаційної підтримки пацієнтів, які отримують медичну допомогу за межами країни.

Кожне сьоме рішення в загальних судах оприлюднено несвоєчасно: статистика ЄДРСР

Дослідження показників роботи судів доводить: судова система потребує негайної оптимізації навантаження та кадрового наповнення для подолання затримок внесення судових рішень до реєстру.

Дорожня карта верховенства права: 529 кроків України до членства в Євросоюзі

Брюссель передав фінальні умови за всіма переговорними кластерами, але успіх України залежить від виконання Основ процесу вступу до ЄС

Нові строки, електронні звіти та оцінка пулів: уряд оновив методику оцінки майна

Нові правила визначають порядок оцінки санкційних активів, приватизаційних пулів та впроваджують електронні звіти оцінювачів.

Україна отримала фінальні кластери ЄС, але є прогалини у судовій реформі та антикорупційній системі

Україна має повний пакет вимог для вступу до Європейського Союзу.

