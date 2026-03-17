Жінок обіцяли працевлаштувати в Європі: поліція викрила схему торгівлі людьми

Жінок під приводом високооплачуваної роботи переправляли до країн Європи.

Фото: Департамент міграційної поліції

Правоохоронці викрили групу, яка вербувала жінок в Україні та переправляла їх до країн Європейського Союзу для сексуальної експлуатації. Про це повідомив Департамент міграційної поліції.

Оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Волинській області у взаємодії з 6-м прикордонним загоном Державної прикордонної служби задокументували протиправну діяльність фігурантів.

За даними слідства, до схеми причетні жителі Одеси. Вони підшуковували жінок віком від 18 до 35 років і схиляли їх до виїзду за межі України під приводом високооплачуваної роботи. Для цього використовували популярні месенджери та розміщували оголошення у тематичних групах. Основною цільовою аудиторією були жінки, які перебували у складних життєвих обставинах.

Після так званого «відбору» потерпілих переміщували до іншої країни, де передавали місцевим трафікерам для подальшої експлуатації у проституції.

Викриття зловмисників відбувалося у два етапи: спочатку затримали організаторку та вербувальника, згодом — їхнього пособника.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів поліцейські вилучили мобільні телефони, грошові кошти, чорнові записи та інші речові докази.

За процесуального керівництва прокуратури трьом учасникам групи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — торгівля людьми. Досудове розслідування триває.

