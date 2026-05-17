ТЦК стверджував, що чоловік сам скасував відстрочку через Оберіг — суд визнав призов незаконним

На момент призову чоловік мав чинну відстрочку для догляду за матір’ю, а ТЦК не довів належної перевірки підстав для мобілізації.

Запорізький окружний адміністративний суд визнав протиправним призов під час мобілізації чоловіка, який мав чинну відстрочку через постійний догляд за матір’ю, що потребувала стороннього догляду. Попри це, його 7 травня 2025 року доставили до ТЦК, провели через ВЛК, після чого направили до військової частини та зарахували до особового складу.

Під час розгляду справи ТЦК стверджував, що військовозобов’язаний нібито самостійно скасував свою відстрочку через реєстр «Оберіг», а тому на момент призову не користувався правом на відстрочку. Однак суд дійшов висновку, що в матеріалах справи підтверджено наявність у позивача чинної відстрочки до 9 травня 2025 року, а відповідач не довів належної перевірки підстав для його мобілізації. У підсумку суд скасував наказ ТЦК про призов та наказ військової частини про зарахування чоловіка до списків особового складу, а також зобов’язав командира військової частини ухвалити рішення про його звільнення з військової служби.

Суд також звернув увагу, що відповідно до Положення про ТЦК та норм КУпАП представники територіальних центрів комплектування не наділені повноваженнями самостійно здійснювати адміністративне затримання чи примусове доставлення громадян.

Обставини справи №280/4117/25

Позивач звернувся до суду після того, як 7 травня 2025 року його доставили до ТЦК та призвали на військову службу під час мобілізації. Після проходження військово-лікарської комісії його направили до військової частини, а наказом командира зарахували до списків особового складу як курсанта навчального підрозділу.

Чоловік стверджував, що на момент призову мав чинну відстрочку до 9 травня 2025 року відповідно до пункту 9 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» — як особа, яка здійснює постійний догляд за матір’ю, що потребує стороннього догляду.

На підтвердження цього до справи подали довідку про надання відстрочки, медичний висновок ЛКК та документи, які підтверджували необхідність постійного догляду за матір’ю.

ТЦК у відзиві на позов заперечував вимоги та зазначав, що позивач нібито самостійно скасував відстрочку через реєстр «Оберіг». Також відповідач посилався на практику Верховного Суду щодо «незворотності» процедури призову під час мобілізації.

Що встановив суд

Суд дійшов висновку, що позивач дійсно мав належно оформлену та чинну відстрочку на день призову.

У рішенні зазначено, що саме ТЦК зобов’язаний перевіряти наявність підстав для відстрочки перед призовом військовозобов’язаного. Водночас відповідач не надав доказів того, що така перевірка була проведена належним чином.

Суд також звернув увагу, що ТЦК не надав доказів вручення позивачу повістки. Крім того, у матеріалах справи, на думку суду, були відсутні правові підстави перебування чоловіка на території збірного пункту.

Окремо суд відхилив аргумент про «незворотність» процедури призову. Суддя зазначив, що практика Верховного Суду, на яку посилався ТЦК, стосувалася інших фактичних обставин — оскарження процедури проходження ВЛК майже через рік після мобілізації, а не оскарження наказів про призов за наявності чинної відстрочки.

Суд підкреслив, що навіть після виконання наказу про призов особа не втрачає права оскаржити індивідуальний акт суб’єкта владних повноважень, якщо він безпосередньо порушує її права та законні інтереси.

Висновки суду

Суд визнав протиправним та скасував наказ ТЦК про призов позивача на військову службу під час мобілізації, а також наказ командира військової частини про зарахування його до списків особового складу.

Крім того, суд зобов’язав командира військової частини ухвалити рішення про звільнення позивача з військової служби та виключення його зі списків особового складу.

Водночас у задоволенні вимоги про відновлення попередніх даних у реєстрі «Оберіг» суд відмовив. Суд зазначив, що підтверджена матеріалами справи відстрочка діяла лише до 9 травня 2025 року, а доказів існування права на відстрочку після цієї дати позивач не надав.

Також суд стягнув із ТЦК на користь позивача 968,96 грн судового збору.

