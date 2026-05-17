ТЦК утверждал, что мужчина сам отменил отсрочку через Оберег — суд признал призыв незаконным

На момент призыва мужчина имел действующую отсрочку для ухода за матерью, а ТЦК не доказал надлежащую проверку оснований для мобилизации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Запорожский окружной административный суд признал противоправным призыв во время мобилизации мужчины, который имел действующую отсрочку из-за постоянного ухода за матерью, нуждавшейся в постороннем уходе. Несмотря на это, 7 мая 2025 года его доставили в ТЦК, провели через ВЛК, после чего направили в воинскую часть и зачислили в личный состав.

Во время рассмотрения дела ТЦК утверждал, что военнообязанный якобы самостоятельно отменил свою отсрочку через реестр «Оберіг», а потому на момент призыва не пользовался правом на отсрочку. Однако суд пришел к выводу, что материалы дела подтверждают наличие у истца действующей отсрочки до 9 мая 2025 года, а ответчик не доказал надлежащую проверку оснований для его мобилизации. В итоге суд отменил приказ ТЦК о призыве и приказ воинской части о зачислении мужчины в списки личного состава, а также обязал командира воинской части принять решение о его увольнении с военной службы.

Суд также обратил внимание, что в соответствии с Положением о ТЦК и нормами КУоАП представители территориальных центров комплектования не наделены полномочиями самостоятельно осуществлять административное задержание или принудительное доставление граждан.

Обстоятельства дела №280/4117/25

Истец обратился в суд после того, как 7 мая 2025 года его доставили в ТЦК и призвали на военную службу во время мобилизации. После прохождения военно-врачебной комиссии его направили в воинскую часть, а приказом командира зачислили в списки личного состава как курсанта учебного подразделения.

Мужчина утверждал, что на момент призыва имел действующую отсрочку до 9 мая 2025 года в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — как лицо, осуществляющее постоянный уход за матерью, нуждающейся в постороннем уходе.

В подтверждение этого в дело были поданы справка о предоставлении отсрочки, медицинское заключение ЛКК и документы, подтверждающие необходимость постоянного ухода за матерью.

ТЦК в отзыве на иск возражал против требований и указывал, что истец якобы самостоятельно отменил отсрочку через реестр «Оберіг». Также ответчик ссылался на практику Верховного Суда относительно «необратимости» процедуры призыва во время мобилизации.

Что установил суд

Суд пришел к выводу, что истец действительно имел надлежащим образом оформленную и действующую отсрочку на день призыва.

В решении указано, что именно ТЦК обязан проверять наличие оснований для отсрочки перед призывом военнообязанного. В то же время ответчик не предоставил доказательств того, что такая проверка была проведена надлежащим образом.

Суд также обратил внимание, что ТЦК не предоставил доказательств вручения истцу повестки. Кроме того, в материалах дела, по мнению суда, отсутствовали правовые основания пребывания мужчины на территории сборного пункта.

Отдельно суд отклонил аргумент о «необратимости» процедуры призыва. Судья отметил, что практика Верховного Суда, на которую ссылался ТЦК, касалась иных фактических обстоятельств — обжалования процедуры прохождения ВЛК почти через год после мобилизации, а не обжалования приказов о призыве при наличии действующей отсрочки.

Суд подчеркнул, что даже после исполнения приказа о призыве лицо не теряет права обжаловать индивидуальный акт субъекта властных полномочий, если он непосредственно нарушает его права и законные интересы.

Выводы суда

Суд признал противоправным и отменил приказ ТЦК о призыве истца на военную службу во время мобилизации, а также приказ командира воинской части о зачислении его в списки личного состава.

Кроме того, суд обязал командира воинской части принять решение об увольнении истца с военной службы и исключении его из списков личного состава.

В то же время в удовлетворении требования о восстановлении прежних данных в реестре «Оберіг» суд отказал. Суд указал, что подтвержденная материалами дела отсрочка действовала только до 9 мая 2025 года, а доказательств существования права на отсрочку после этой даты истец не предоставил.

Также суд взыскал с ТЦК в пользу истца 968,96 грн судебного сбора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.