В США экзорцист с 19-летним стажем потерял должность после заявления, что НЛО могут быть демонами

Архиепархия Вашингтона отстранила от должности экзорациста Стивена Россетти, занимавшего ее в течение 19 лет, после его заявления о том, что многие случаи наблюдения НЛО могут быть связаны с демонами.

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В США священника, который почти два десятилетия исполнял обязанности экзорциста архиепархии Вашингтона, отстранили от должности после его публичных высказываний о природе НЛО. Об этом сообщает The Washington Post.

Монсеньор Стивен Россетти, католический священник и психолог, заявил во время эфира на YouTube, что значительная часть случаев наблюдения НЛО может быть связана с деятельностью демонических сил.

В программе под названием «Инопланетяне или демоны?» Россетти выразил убеждение, что демоны могут проявляться в физическом мире в различных формах и скрывать свою истинную сущность. По его мнению, многие сообщения о неопознанных летающих объектах могут иметь сверхъестественное происхождение.

После резонансных заявлений архиепископ Вашингтона кардинал Роберт МакЭлрой принял решение об увольнении Россетти с должности архиепархиального экзорциста. Он подчеркнул, что подобные утверждения противоречат официальной позиции Католической церкви относительно демонологии и практики экзорцизма.

Стивен Россетти хорошо известен в церковных кругах. На протяжении многих лет он возглавлял Институт Святого Луки в штате Мэриленд, где занимался вопросами психического здоровья представителей духовенства, в том числе лиц, которых обвиняли в сексуальных преступлениях.

В настоящее время священник руководит Центром духовного обновления Святого Михаила, который работает с католиками харизматического направления. В центре экзорцизм определяют как особый церковный обряд, направленный на защиту людей от влияния зла.

Россетти заявил, что сожалеет о сложившейся ситуации, попросил прощения за свои высказывания и сообщил, что деятельность центра будет продолжена в другом месте.

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