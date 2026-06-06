У США екзорцист із 19-річним стажем втратив посаду після заяви, що НЛО можуть бути демонами

Архієпархія Вашингтона усунула з посади екзорциста Стівена Россетті, який обіймав її протягом 19 років, після його заяви про те, що багато випадків спостереження НЛО можуть бути пов’язані з демонами.

фото: Msgr Stephen Rossetti/Facebook

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У США священника, який майже два десятиліття виконував обов’язки екзорциста архієпархії Вашингтона, усунули з посади після його публічних висловлювань про природу НЛО. Про це повідомляє The Washington Post.

Монсеньйор Стівен Россетті, католицький священник і психолог заявив під час ефіру на YouTube, що значна частина випадків спостереження НЛО може бути пов’язана з діяльністю демонічних сил.

У програмі під назвою «Інопланетяни чи демони?» Россетті висловив переконання, що демони можуть проявлятися у фізичному світі в різних формах і приховувати свою справжню сутність. На його думку, багато повідомлень про невпізнані літальні об’єкти можуть мати надприродне походження.

Після резонансних заяв архієпископ Вашингтона кардинал Роберт МакЕлрой ухвалив рішення про звільнення Россетті з посади архієпархіального екзорциста. Він наголосив, що подібні твердження суперечать офіційній позиції Католицької церкви щодо демонології та практики екзорцизму.

Стівен Россетті добре відомий у церковних колах. Упродовж багатьох років він очолював Інститут Святого Луки в штаті Меріленд, де займався питаннями психічного здоров’я представників духовенства, зокрема осіб, яких звинувачували у сексуальних злочинах.

Нині священник керує Центром духовного оновлення Святого Михаїла, який працює з католиками харизматичного напряму. У центрі екзорцизм визначають як особливий церковний обряд, спрямований на захист людей від впливу зла.

Россетті заявив, що шкодує через ситуацію, попросив вибачення за свої висловлювання та повідомив, що діяльність центру буде продовжена на іншій локації.

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