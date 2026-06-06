  1. У світі

У США екзорцист із 19-річним стажем втратив посаду після заяви, що НЛО можуть бути демонами

18:07, 6 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Архієпархія Вашингтона усунула з посади екзорциста Стівена Россетті, який обіймав її протягом 19 років, після його заяви про те, що багато випадків спостереження НЛО можуть бути пов’язані з демонами.
У США екзорцист із 19-річним стажем втратив посаду після заяви, що НЛО можуть бути демонами
фото: Msgr Stephen Rossetti/Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США священника, який майже два десятиліття виконував обов’язки екзорциста архієпархії Вашингтона, усунули з посади після його публічних висловлювань про природу НЛО. Про це повідомляє The Washington Post.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Монсеньйор Стівен Россетті, католицький священник і психолог заявив під час ефіру на YouTube, що значна частина випадків спостереження НЛО може бути пов’язана з діяльністю демонічних сил.

У програмі під назвою «Інопланетяни чи демони?» Россетті висловив переконання, що демони можуть проявлятися у фізичному світі в різних формах і приховувати свою справжню сутність. На його думку, багато повідомлень про невпізнані літальні об’єкти можуть мати надприродне походження.

Після резонансних заяв архієпископ Вашингтона кардинал Роберт МакЕлрой ухвалив рішення про звільнення Россетті з посади архієпархіального екзорциста. Він наголосив, що подібні твердження суперечать офіційній позиції Католицької церкви щодо демонології та практики екзорцизму.

Стівен Россетті добре відомий у церковних колах. Упродовж багатьох років він очолював Інститут Святого Луки в штаті Меріленд, де займався питаннями психічного здоров’я представників духовенства, зокрема осіб, яких звинувачували у сексуальних злочинах.

Нині священник керує Центром духовного оновлення Святого Михаїла, який працює з католиками харизматичного напряму. У центрі екзорцизм визначають як особливий церковний обряд, спрямований на захист людей від впливу зла.

Россетті заявив, що шкодує через ситуацію, попросив вибачення за свої висловлювання та повідомив, що діяльність центру буде продовжена на іншій локації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Біла Церква НЛО

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Верховний Суд: Мобілізація батька не може відкласти право дитини на аліменти

Верховний Суд наголосив, що у справах про аліменти суди мають враховувати право дитини на своєчасне утримання, а не лише факт військової служби відповідача.

Електросамокати за порушення ПДР зможуть конфіскувати, а користувачів — відправляти на виправні роботи: законопроєкт

В Україні пропонують запровадити нові штрафи:  конфіскацію електросамокатів і виправні роботи за порушення ПДР користувачами малого електротранспорту.

Бронювання працівників під загрозою: всі рішення про критичність «обнуляться» до 1 вересня

Тисячі підприємств можуть втратити статус критичних до 1 вересня 2026 року, а ті що утримають свій статус зобов’язані підняти зарплату заброньованим та усунути перевищення квоти протягом 10 робочих днів.

ЄСПЛ визнав Україну відповідальною за побиття чоловіка поліцейськими, які були поза службою

ЄСПЛ визнав державу винною у справі про жорстоке побиття: поліція «поза службою» діяла як представники влади та не було ефективного розслідування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]