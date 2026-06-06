Питбуль без намордника покусал шестилетнюю девочку в Виннице: суд обязал владелицу выплатить 30 тысяч гривен

Ребенок получил множественные укусы, перенес операцию и длительное лечение.

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Винницкий городской суд Винницкой области рассмотрел гражданское дело № 127/3668/26 по иску матери, действовавшей в интересах своей малолетней дочери, к владелице собаки о возмещении морального вреда, причиненного вследствие нападения животного. Предметом спора стало взыскание компенсации морального вреда, причиненного ребенку в результате полученных телесных повреждений и связанных с ними физических и психологических страданий.

Суть дела

Судом установлено, что в городе Виннице собака породы питбуль, принадлежавшая ответчице, во время выгула без поводка и намордника напала на шестилетнего ребенка и нанесла ему множественные укусы правого плеча.

После нападения ребенок был госпитализирован в травматологическое отделение. В тот же день ему было проведено оперативное вмешательство с применением внутривенной анестезии, выполнена первичная хирургическая обработка ран, их промывание и дренирование. В дальнейшем ребенок проходил курс антирабической вакцинации и длительное лечение, включая послеоперационное наблюдение и амбулаторную помощь. Медицинские документы подтвердили наличие множественных укушенных ран правого плеча и образование рубцов после завершения лечения.

Факт нападения собаки и нарушения правил ее содержания был установлен постановлением Винницкого городского суда Винницкой области от 24 сентября 2025 года по делу об административном правонарушении. Владелица животного была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 1700 гривен с конфискацией собаки породы питбуль. Постановление вступило в законную силу.

Истец указывала, что нападение животного причинило ребенку не только физические повреждения, но и значительные моральные страдания. Событие стало для малолетней внезапным и травмирующим, вызвало острый страх, ощущение опасности для жизни и беспомощности. После нападения ребенок перенес оперативное вмешательство, многочисленные перевязки, дренирование ран и антирабические мероприятия, сопровождавшиеся болью и психологическим дискомфортом.

Также отмечалось, что после пережитого у ребенка наблюдались повышенная тревожность, страх перед животными, нарушения сна, плаксивость, эмоциональная нестабильность, нежелание оставаться без родителей и выходить на улицу. Кроме того, из-за лечения она не смогла присутствовать на своем первом школьном празднике — первом звонке, что стало дополнительным источником душевных переживаний.

В связи с указанными обстоятельствами мать обратилась в суд с требованием о взыскании 30 000 гривен морального вреда. Ответчица в ходе рассмотрения дела признала исковые требования в полном объеме.

Позиция суда

Суд отметил, что в соответствии с частью шестой статьи 82 Гражданского процессуального кодекса Украины постановление суда по делу об административном правонарушении, вступившее в законную силу, является обязательным для суда при рассмотрении гражданского дела относительно правовых последствий действий лица в части установления факта совершения таких действий и лица, которое их совершило.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьями 1167 и 1168 Гражданского кодекса Украины моральный вред, причиненный неправомерными действиями, подлежит возмещению лицом, которое его причинило. При этом моральный вред, вызванный увечьем или иным повреждением здоровья, может быть компенсирован в денежной форме.

Также суд привел положения статьи 1187 Гражданского кодекса Украины, согласно которым содержание служебных собак и собак бойцовских пород относится к деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, а потому вред, причиненный таким источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое его содержит.

Кроме того, суд сослался на статью 12 Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения», предусматривающую обязанность лица, содержащего животное, возместить причиненный им вред в полном объеме.

Выводы суда

Оценивая обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что вследствие нападения собаки ребенок испытал значительную физическую боль и моральные страдания. Суд признал доказанным, что потерпевшая перенесла оперативное вмешательство, длительное лечение, эмоциональный стресс, страх и психологическое истощение, что существенно изменило привычный образ ее жизни.

Отдельно суд подчеркнул, что из-за полученных повреждений и лечения ребенок был лишен возможности принять участие в своем первом школьном празднике — первом звонке, который является важным и неповторимым событием в жизни каждого ребенка. По убеждению суда, эти обстоятельства свидетельствуют о существенности вынужденных изменений в жизненных отношениях ребенка и его матери.

С учетом характера правонарушения, глубины физических и душевных страданий потерпевшей, степени вины ответчицы, а также того обстоятельства, что последняя полностью признала исковые требования, суд пришел к выводу об обоснованности заявленного размера компенсации.

Решением суда иск удовлетворен полностью. С ответчицы взыскано в пользу матери, действовавшей в интересах своей малолетней дочери, 30 000 гривен морального вреда и 3 328 гривен судебного сбора.

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