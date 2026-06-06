ВС розмежував право на скликання зборів ТОВ та право на включення питань до порядку денного

Верховний Суд висловився щодо відсутності в учасника товариства права на самостійне скликання загальних зборів у разі невключення запропонованих ним питань до порядку денного.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Право учасника товариства на самостійне скликання загальних зборів відповідно до частини 9 статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виникає виключно у разі, якщо виконавчий орган не виконав вимогу про скликання загальних зборів у встановлений строк взагалі.

У разі невключення виконавчим органом до порядку денного одного з питань, запропонованих учасником, який ініціював скликання зборів, таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного згідно з частиною 7 статті 32 цього Закону, однак право на самостійне скликання загальних зборів у такого учасника не виникає. Такий висновок зробив КГС ВС у cправі № 910/4859/25.

Предметом розгляду КГС ВС стала касаційна скарга ТОВ у справі за позовом колишнього генерального директора товариства до ТОВ. Позивач вимагав визнати недійсним та скасувати рішення загальних зборів учасників товариства, яким генерального директора звільнено з посади; визнати протиправним та скасувати наказ заступника директора ТОВ, яким звільнено з посади позивача; поновити позивача на посаді генерального директора товариства та скасувати в ЄДР відомості про нового керівника ТОВ.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ТОВ порушило вимоги законодавства і статуту під час скликання загальних зборів учасників товариства та їх проведення, оскільки звільнило генерального директора товариства під час його перебування на лікарняному та порушило процедуру дострокового звільнення.

Господарський суд ухвалив рішення про відмову у позові.

Апеляційний господарський суд постановою рішення господарського суду скасував та ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив.

Постанова апеляційного господарського суду була мотивована тим, що генеральний директор ТОВ виконав всі необхідні й передбачені Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і статутом дії, спрямовані на скликання загальних зборів учасників товариства, та повідомив учасника ТОВ, який володіє 51 % статутного капіталу товариства (далі – учасник ТОВ), як ініціатора про дату, час та місце проведення загальних зборів у листі.

ОЦІНКА СУДУ

В аспекті встановлення належного виконання виконавчим органом товариства вимоги учасника про скликання загальних зборів у разі невключення всіх запропонованих учасником питань до порядку денного як правової підстави для виникнення в учасника ТОВ права на самостійне скликання загальних зборів товариства, КГС ВС зазначив таке.

Частиною 7 статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлено, що разом із питаннями, запропонованими для включення до порядку денного загальних зборів учасників особою, яка вимагає скликання таких зборів, виконавчий орган товариства з власної ініціативи може включити до нього додаткові питання.

У касаційній скарзі скаржник зазначав, що оскільки генеральний директор, ігноруючи порядок денний, запропонований у вимозі учасника ТОВ, не включив до порядку денного питання про обрання членів колегіального виконавчого органу ТОВ у складі генерального директора та заступника генерального директора, це підтверджує факт невчинення особою, яка на той час займала посаду генерального директора товариства, всіх належних дій для скликання загальних зборів на вимогу учасника товариства, що, у свою чергу, надавало учаснику ТОВ право самостійно скликати загальні збори учасників товариства.

Як констатував КГС ВС, за змістом статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» право учасника на самостійне скликання загальних зборів виникає лише у випадку, коли товариство не виконало вимогу про скликання загальних зборів у визначений вказаною нормою строк взагалі.

Водночас, коли товариство виконало вимогу учасника про скликання загальних зборів, однак не включило до порядку денного одне з питань, запропонованих таким учасником, право на самостійне скликання загальних зборів в останнього не виникає, натомість його відповідні права щодо розгляду запропонованого питання захищаються в порядку статті 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Згідно з частинами 6, 7 статті 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників. Будь-який учасник має право внести пропозиції щодо включення питань до порядку денного загальних зборів учасників. Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 5 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. Таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Отже, у разі неналежного виконання товариством обов’язку щодо включення до порядку денного одного з питань, запропонованих учасником, який надіслав вимогу про скликання загальних зборів, вважається, що таке питання є автоматично включеним до порядку денного і, відповідно, може бути проголосоване на скликаних товариством загальних зборах, однак за вказаних обставин учасник товариства не набуває самостійного права на скликання загальних зборів на підставі частини 9 статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

З огляду на обставини справи КГС ВС погодився з висновками апеляційного господарського суду про те, що у спірних правовідносинах в учасника ТОВ не виникло права на самостійне скликання загальних зборів згідно з частиною 9 статті 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

За результатами розгляду касаційної скарги постанову апеляційного суду залишено без змін.

З повним текстом постанови КГС ВС від 01.04.2026 у cправі № 910/4859/25 можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.