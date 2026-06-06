Працівниця McDonald’s поклала картоплю до рота і віддала клієнтці: справу передали до суду

Клієнтка вже доїдала картоплю, коли в мережі з’явилося скандальне відео.

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Колишня працівниця McDonald's, яку звинувачують у тому, що вона клала картоплю фрі до рота перед тим, як подати її клієнтці, постане перед судом, пише Boston25news.

22-річній Кейлі Сантос із міста Саутбридж висунули обвинувачення у розповсюдженні харчових продуктів зі шкідливою речовиною. Обвинувачення пов’язане з інцидентом, який стався 9 квітня 2026 року в ресторані McDonald's на Іст-Мейн-стріт.

За даними слідства, на відео, записаному через Snapchat, видно, як Сантос бере жмені картоплі фрі, кладе їх до рота, а потім повертає назад у картонну упаковку.

Поліція встановила, що клієнткою була жителька Саутбриджа, яка згодом повідомила слідчим, що встигла з’їсти картоплю ще до того, як побачила відео в інтернеті.

Сантос, яка на той момент була менеджеркою закладу McDonald's у Саутбриджі, знала клієнтку через попередні особисті стосунки. У судових документах зазначено, що вони перебували у стосунках близько двох років, а Сантос нібито була засмучена через їхнє розставання у жовтні 2024 року.

Судові матеріали також містять нові подробиці резонансного відео за участю колишньої менеджерки McDonald's із Массачусетса.

У ресторані вже відреагували на інцидент. Працівники, причетні до події, більше там не працюють.

Поліція також повідомила про наявність запису з камер відеоспостереження, який зафіксував інцидент.

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