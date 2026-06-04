Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15294 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії». Документом пропонується посилити кримінальну відповідальність за злочини, пов’язані з дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей та втягненням неповнолітніх у проституцію.

Законопроєкт спрямований на вдосконалення кримінально-правового захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства відповідно до положень Ланцаротської конвенції та законодавства про захист дитинства. Водночас пропонується декриміналізувати окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами, зосередивши кримінально-правовий захист насамперед на протидії злочинам щодо дітей.

Як зазначається у пояснювальній записці, чинні положення Кримінального кодексу потребують оновлення з огляду на зміну суспільних відносин у цій сфері. Основний акцент законодавчої ініціативи зроблено на посиленні відповідальності за злочини щодо малолітніх і неповнолітніх осіб, пов’язані з порнографічною продукцією, дитячою порнографією, сексуальними послугами та проституцією.

Фокус кримінальної відповідальності зміщують на захист дітей

Законопроєкт передбачає комплексні зміни до статей 301–303 Кримінального кодексу України.

Однією з ключових новел законопроєкту є викладення статті 301 КК України у новій редакції. Відповідно до пояснювальної записки, законопроєкт має на меті декриміналізувати окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами.

Натомість кримінальна відповідальність пропонується за збут або розповсюдження таких матеріалів серед неповнолітніх і малолітніх осіб, а також за їх виготовлення, збут чи розповсюдження без згоди особи, зображеної на них.

Також законопроєкт підвищує санкції за злочини, пов’язані з дитячою порнографією, проведенням видовищних заходів сексуального характеру за участю дітей, створенням місць розпусти та втягненням неповнолітніх у проституцію.

Крім того, для окремих злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією, пропонується розширити перелік кваліфікуючих ознак, зокрема шляхом включення випадків вчинення таких діянь організованою групою, з отриманням доходу у великому розмірі або особами, відповідальними за виховання чи нагляд за дитиною.

Нові правила для розповсюдження порнографічних матеріалів серед дітей

У законопроєкті пропонується передбачити: «Збут або розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру неповнолітній особі, або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією самою метою».

За такі дії пропонується встановити покарання від штрафу до позбавлення волі строком до п’яти років.

Щодо малолітніх осіб законопроєкт передбачає суворішу відповідальність. Збут чи розповсюдження порнографічних матеріалів малолітнім, а також їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з метою подальшого збуту або розповсюдження серед малолітніх осіб пропонується карати позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Окремий злочин — примушування до створення порнографії

Окремим складом злочину пропонується визначити примушування повнолітньої особи до участі в створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру.

Такі дії пропонується карати позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

До 15 років ув’язнення за злочини, пов’язані з дитячою порнографією

Суттєві зміни передбачаються для статті 301-1 КК України, яка регулює відповідальність за дії, пов’язані з дитячою порнографією. Законопроєктом збільшуються строки покарання майже за всі кваліфіковані склади цього злочину.

Найсуворішу відповідальність законопроєкт пропонує встановити за найбільш тяжкі злочини, пов’язані з дитячою порнографією. Йдеться про випадки повторного вчинення таких діянь, їх вчинення групою осіб чи організованою групою, отримання доходу у великому розмірі, а також примушування малолітньої особи до участі у створенні дитячої порнографії.

Крім того, особливо кваліфікованим складом злочину пропонується визнати вчинення таких дій батьком, матір’ю, вітчимом, мачухою, опікуном, піклувальником або іншою особою, на яку покладено обов’язки щодо виховання, медичного чи педагогічного нагляду за дитиною.

За такі діяння законопроєктом пропонується встановити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років.

Посилення покарання за сексуальні шоу та доступ до дитячої порнографії

Крім того, посилюється відповідальність за одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Зокрема, за окремі діяння, передбачені статтею 301-1 КК України, максимальний строк позбавлення волі пропонується збільшити з 6 до 7 років, з 3 до 5 років, а за окремі кваліфіковані склади — з 8–12 до 9–13 років.

Також підвищуються санкції за проведення видовищних заходів сексуального характеру за участю неповнолітніх і малолітніх осіб: покарання пропонується збільшити з 5–7 до 7–10 років позбавлення волі, а за окремі кваліфіковані склади — до 12 років позбавлення волі замість нинішніх 10 років.

Жорсткіші санкції за втягнення дітей у проституцію

Законопроєкт також підвищує санкції за створення або утримання місць розпусти та звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх осіб. Зокрема, максимальні строки позбавлення волі за окремі кваліфіковані склади таких злочинів збільшуються до дванадцяти років.

Аналогічно посилюється відповідальність за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, якщо такі дії вчиняються щодо неповнолітніх чи малолітніх осіб. Для окремих особливо кваліфікованих складів злочину законопроєкт пропонує підвищити мінімальний строк покарання з восьми до десяти років позбавлення волі, залишивши максимальну межу на рівні п’ятнадцяти років.

Що пропонують декриміналізувати

Водночас законопроєкт змінює підхід до кримінально-правового регулювання обігу порнографічної продукції між повнолітніми особами. Зокрема, пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень та інших предметів порнографічного характеру серед повнолітніх осіб.

Таким чином, кримінальна відповідальність у цій сфері пропонується зосередити насамперед на діяннях, пов’язаних із дитячою порнографією, сексуальною експлуатацією дітей та залученням до таких дій малолітніх і неповнолітніх осіб.

Водночас окремі положення законопроєкту можуть викликати практичні питання після його ухвалення. Зокрема, потребуватиме чіткого роз'яснення, які саме дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами більше не вважатимуться кримінальними правопорушеннями, а також як на практиці відмежовуватимуться такі випадки від злочинів, пов'язаних із дитячою порнографією.

Крім того, посилення відповідальності та поява нових кваліфікуючих ознак можуть призвести до формування нової судової практики щодо розслідування та доведення таких злочинів.