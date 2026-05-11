Встановити факт цивільного шлюбу до 2004 року неможливо — Верховний Суд

Верховний Суд ухвалив важливе рішення для сімей військових: цивільний шлюб до 2004 року не визнається.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Захист прав членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, залишається одним із найскладніших питань судової практики в Україні. Часто такі особи не перебували у зареєстрованому шлюбі, що створює перешкоди для отримання грошової допомоги та пільг.

Саме встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу є ключовим етапом для отримання соціальних гарантій родичами зниклих безвісти військовослужбовців. Однак КЦС ВС у справі № 485/2263/24 нагадав про неможливість встановлення такого факту до 2004 року, тобто у період дії Кодексу про шлюб та сім'ю України.

18 лютого 2026 року Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу військової частини та змінив рішення судів попередніх інстанцій, вказавши, що факт проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу встановлюється з 1 січня 2004 року.

Визнання статусу

Жінка звернулася до суду з вимогою встановити факт, що вона понад 20 років проживала однією сім’єю з військовослужбовцем, який зник безвісти під час бойового завдання у жовтні 2024 року. Встановлення цього факту було необхідне для реалізації прав, передбачених Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», зокрема на отримання одноразової грошової допомоги та соціальних пільг, передбачених для членів сімей зниклих безвісти.

Суди першої та апеляційної інстанцій повністю задовольнили заяву та встановили факт спільного проживання з 1 червня 2003 року по дату зникнення. Проте військова частина подала касаційну скаргу, посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права.

Докази для встановлення факту проживання сім’єю

Аналізуючи обставини справи, Колегія суддів Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду розтлумачила зміст поняття «сім’я», передбаченого статтею 3 Сімейного кодексу України. Суд наголосив, що ключовими ознаками сімейних відносин є спільне проживання, ведення спільного побуту та наявність взаємних прав і обов’язків.

Оцінюючи надані докази у їх сукупності, суд визнав їх належними та такими, що підтверджують фактичні сімейні відносини між заявницею та військовослужбовцем.

Зокрема, суд врахував військово-облікові дані, у яких у графі «сімейний стан» особової картки військовослужбовця заявниця була зазначена як «цивільна дружина», трудову документацію, де в особовій картці працівника ще у 2012 році вона також була вказана як співмешканка, та довідки органів РАЦС, які підтвердили, що жоден із них не перебував у зареєстрованому шлюбі з іншими особами.

Були враховані навіть матеріали адміністративної справи, зокрема постанова 2011 року про притягнення чоловіка до відповідальності за статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство), де заявницю ідентифіковано як його співмешканку.

Верховний Суд дійшов висновку, що сукупність цих доказів є достатньою для підтвердження фактичних сімейних відносин між сторонами.

Чи можна встановлювати факт проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу до 1 січня 2004 року?

Важливим аспектом рішення стала зміна строку проживання. Верховний Суд вказав на помилку нижчих судів, які встановили факт проживання з червня 2003 року.

Верховний Суд дійшов висновку, що встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу за період до 1 січня 2004 року є неможливим.

Сімейний кодекс України, який передбачив можливість визнання таких відносин, набрав чинності лише 1 січня 2004 року. Саме з цієї дати у законодавстві з’явилася стаття 74, що регулює правові наслідки проживання жінки та чоловіка однією сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу.

До цього часу діяв Кодекс про шлюб та сім’ю України 1969 року, який не містив норм про визнання факту спільного проживання як сімейних відносин.

Верховний Суд також наголосив, що положення Сімейного кодексу не мають зворотної дії в часі. Це випливає зі статті 58 Конституції України та статті 5 Цивільного кодексу України.

Отже, правове регулювання фактичних сімейних відносин застосовується лише до періоду після набрання чинності Сімейним кодексом України.

У постанові Верховного Суду сформульовано кілька важливих орієнтирів для подальшої судової практики щодо встановлення факту проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Часові межі та доказове значення документів

Під час подання заяв про встановлення факту спільного проживання без шлюбу заявникам не слід визначати початок таких відносин раніше 1 січня 2004 року. До цієї дати відповідне правове регулювання в законодавстві було відсутнє, тому суди відмовляють у встановленні такого факту за попередній період.

Військово-облікові документи, у яких військовослужбовець власноруч зазначає особу як «цивільну дружину», можуть розглядатися судами як вагомий доказ існування фактичних сімейних відносин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.