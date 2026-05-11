Установить факт гражданского брака до 2004 года невозможно — Верховный Суд

Верховный Суд вынес важное решение для семей военных: гражданский брак до 2004 года не признается.

Защита прав членов семей лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, остается одним из сложнейших вопросов судебной практики в Украине. Часто такие лица не состояли в зарегистрированном браке, что создает препятствия для получения денежной помощи и льгот.

Именно установление факта проживания одной семьей без регистрации брака является ключевым этапом для получения социальных гарантий родственниками пропавших без вести военнослужащих. Однако КГС ВС в деле № 485/2263/24 напомнил о невозможности установления такого факта до 2004 года, то есть в период действия Кодекса о браке и семье Украины.

18 февраля 2026 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу воинской части и изменил решения судов предыдущих инстанций, указав, что факт проживания одной семьей мужчины и женщины без регистрации брака устанавливается с 1 января 2004 года.

Признание статуса

Женщина обратилась в суд с требованием установить факт, что она более 20 лет проживала одной семьей с военнослужащим, который пропал без вести во время боевого задания в октябре 2024 года. Установление этого факта было необходимо для реализации прав, предусмотренных Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», в частности на получение единоразовой денежной помощи и социальных льгот, предусмотренных для членов семей пропавших без вести.

Суды первой и апелляционной инстанции полностью удовлетворили заявление и установили факт совместного проживания с 1 июня 2003 года по дату исчезновения. Однако воинская часть подала кассационную жалобу, ссылаясь на неправильное применение норм материального права.

Доказательства для установления факта проживания семьей

Анализируя обстоятельства дела, Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда растолковала содержание понятия «семья», предусмотренного статьей 3 Семейного кодекса Украины. Суд подчеркнул, что ключевыми признаками семейных отношений являются совместное проживание, ведение совместного быта и наличие взаимных прав и обязанностей.

Оценивая предоставленные доказательства в их совокупности, суд признал их надлежащими и подтверждающими фактические семейные отношения между заявительницей и военнослужащим.

В частности, суд учел военно-учетные данные, в которых в графе «семейное положение» личной карточки военнослужащего заявительница была указана как «гражданская жена», трудовую документацию, где в личной карточке работника еще в 2012 году также была указана как сожительница, и справки органов ЗАГС, подтвердившие, что ни один из них не состоял в зарегистрированном браке с другими лицами.

Были учтены даже материалы административного дела, в частности постановление 2011 года о привлечении мужчины к ответственности по статье 173-2 КУоАП (домашнее насилие), где заявительница идентифицирована как его сожительница.

Верховный Суд пришел к выводу, что совокупность этих доказательств достаточна для подтверждения фактических семейных отношений между сторонами.

Можно ли устанавливать факт проживания одной семьей без регистрации брака до 1 января 2004 года?

Важным аспектом решения стало изменение срока проживания. Верховный Суд указал на ошибку нижестоящих судов, которые установили факт проживания с июня 2003 года.

Верховный Суд пришел к выводу, что установление факта проживания одной семьей без регистрации брака за период до 1 января 2004 года невозможно.

Семейный кодекс Украины, предусмотревший возможность признания таких отношений, вступил в силу только 1 января 2004 года. Именно с этой даты в законодательстве появилась статья 74, регулирующая правовые последствия проживания женщины и мужчины одной семьей без официальной регистрации брака.

До этого времени действовал Кодекс о браке и семье Украины 1969 года, который не содержал норм о признании факта совместного проживания как семейных отношений.

Верховный Суд также подчеркнул, что положения Семейного кодекса не имеют обратной силы во времени. Это следует из статьи 58 Конституции Украины и статьи 5 Гражданского кодекса Украины.

Следовательно, правовое регулирование фактических семейных отношений применяется только к периоду после вступления в силу Семейного кодекса Украины.

В постановлении Верховного Суда сформулировано несколько важных ориентиров для дальнейшей судебной практики по установлению факта проживания одной семьей без регистрации брака.

Временные границы и доказательное значение документов

При подаче заявлений об установлении факта совместного проживания без брака заявителям не следует определять начало таких отношений ранее 1 января 2004 года. До этой даты соответствующее правовое регулирование в законодательстве отсутствовало, поэтому суды отказывают в установлении такого факта за предыдущий период.

Военно-учетные документы, в которых военнослужащий собственноручно указывает лицо как «гражданскую жену», могут рассматриваться судами как веское доказательство существования фактических семейных отношений.

