Мать подала иск в связи с расходами на стоматологическое лечение и коррекцию зрения ребенка в Польше — почему суд встал на сторону отца

Мать требовала возместить более 5 тысяч злотых за лечение сына в Польше, однако суд пришел к выводу, что представленные документы не подтверждают ни необходимость расходов, ни сам факт их надлежащего понесения.

Жмеринский горрайонный суд Винницкой области рассмотрел гражданское дело по иску матери к отцу о взыскании дополнительных расходов на содержание ребенка.

Обстоятельства дела № 130/2459/25

Стороны состояли в зарегистрированном браке, который был расторгнут решением Жмеринского горрайонного суда Винницкой области от 2 февраля 2023 года. От брака у них есть несовершеннолетний сын.

На основании судебного приказа с отца взыскиваются алименты в размере 1/4 части его заработка (дохода) ежемесячно на содержание ребенка. Ребенок постоянно проживает с матерью в Республике Польша.

Мать обратилась в суд с требованием взыскать с отца дополнительные расходы на содержание ребенка в сумме, эквивалентной 5310 польским злотым, понесенные в период с 24 января 2024 года по 17 июля 2025 года в связи с лечением челюстно-лицевых аномалий (аномалий прикуса) и проблем со зрением сына в стоматологическом центре в Польше. Кроме того, истица просила взыскать расходы на юридическую помощь в размере 12 000 гривен и расходы на услуги переводчиков в размере 3900 гривен.

Истица утверждала, что неоднократно сообщала ответчику о необходимости лечения, но он отказался участвовать в дополнительных расходах.

Ответчик иск не признал, указал, что выплачивает алименты без задолженности (по состоянию на 31 августа 2025 года имеется переплата), лечение не было согласовано с ним, документы, подтверждающие расходы, являются недопустимыми доказательствами, а сами расходы не являются дополнительными в понимании статьи 185 Семейного кодекса Украины, поскольку не связаны с тяжелой болезнью или особыми обстоятельствами.

Что решил суд

Суд в удовлетворении иска отказал полностью.

Суд установил, что истцом не доказано надлежащими, допустимыми и достоверными доказательствами факта понесения дополнительных расходов, их необходимости, обоснованности и причинно-следственной связи с особыми обстоятельствами (болезнью ребенка). Представленные документы (распечатки из информационной системы медицинского учреждения) не содержат обязательных реквизитов, не заверены надлежащим образом и не могут считаться надлежащими доказательствами.

Суд также отметил, что взыскание дополнительных расходов в иностранной валюте (польских злотых) противоречит требованиям законодательства Украины, поскольку законным платежным средством на территории Украины является гривна.

Расходы на юридическую помощь и услуги переводчиков не подлежат взысканию с ответчика в связи с отклонением иска.

Решение может быть обжаловано в Винницкий апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

