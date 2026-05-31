Эстония разрешила использование автопилота Tesla на дорогах общего пользования

Эстония стала третьей страной Европейского Союза после Нидерландов и Литвы, которая разрешила движение автомобилей Tesla с системами автопилотирования на дорогах общего пользования.

Как сообщает ERR, для этого не потребовалось принятие дополнительных законодательных актов, поскольку ответственность за транспортное средство по-прежнему несет водитель, который должен находиться за рулем.

Транспортное ведомство Эстонии разрешило использование на дорогах страны системы помощи водителю FSD от Tesla, признав сертификат типа, который ранее был выдан в Нидерландах.

Ожидается, что в течение ближайших нескольких месяцев владельцы новых электромобилей Tesla в Эстонии смогут установить обновление программного обеспечения, обеспечивающее функции автопилотирования.

Руководитель Департамента технического обслуживания транспортных средств Юрго Вахтра подчеркнул, что FSD остается системой помощи водителю, а не полностью автономным управлением.

По его словам, водитель несет ответственность за поведение автомобиля на дороге и безопасность движения и должен взять управление на себя при необходимости.

В то же время, как пояснил Вахтра, сама система Tesla контролирует внимание водителя. Если человек отвлекается от дороги или занимается посторонними делами, система предупреждает его о невнимательности к дорожному движению.

