В Украине строят 113 подземных школ: большинство откроют уже к 1 сентября — Минобразования

12:07, 31 мая 2026
Свыше 60% возводимых в Украине подземных школ будут готовы к 1 сентября, сообщил министр образования Оксен Лисовой.
В Украине продолжается реализация масштабного проекта по созданию подземных школ, призванных обеспечить безопасный образовательный процесс в условиях войны. В настоящее время в разных регионах страны строят 113 таких объектов, причем большую часть из них планируют открыть уже к началу нового учебного года. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

По его словам, строительные работы ведутся непрерывно, а готовность объектов находится на разных этапах. При этом более 60% подземных школ должны быть завершены к 1 сентября, что позволит значительному числу детей вернуться к очному обучению в безопасных условиях.

Министр отметил, что сейчас уже функционируют и принимают учеников более ста подземных школ. Кроме того, в последнее время в эксплуатацию введено еще около ста таких образовательных пространств.

В Министерстве образования и науки также рассчитывают создать условия для обучения под землей примерно для 100 тысяч школьников. Вместе с тем эта цифра может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и миграционных процессов.

Оксен Лисовой подчеркнул, что для небольших общин даже одна современная подземная школа может стать важным решением для сохранения доступа к образованию. Однако наряду с этим остается актуальным вопрос безопасной доставки детей к учебным заведениям.

По словам министра, государство продолжает реализовывать программу обеспечения школ автобусами, передавая учреждениям одну или несколько единиц транспорта. В то же время из-за рисков безопасности в отдельных регионах организация перевозки школьников остается сложной задачей. Несмотря на это, закупка школьных автобусов продолжается.

