  В Украине

Когда отказ в отпуске считается моббингом: признаки психологического давления на работе

10:55, 31 мая 2026
Какие действия работодателя считаются моббингом, а какие не являются нарушением трудовых прав работника.
Моббинг — это форма психологического насилия в трудовом коллективе, которая проявляется в длительной и систематической травле работника, унижении его авторитета и создании враждебной атмосферы, нередко с целью вынудить человека уволиться.

Вместе с тем не все действия работодателя или руководства могут считаться моббингом. В частности, не являются проявлением травли изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации производства и труда, перевод работника на другую работу из-за сокращения штата или численности персонала, а также лишение премии в случае невыполнения порученной работы либо отсутствия личного вклада в результаты деятельности.

Также к моббингу не относятся привлечение работника к дисциплинарной ответственности за нарушение трудовой дисциплины, увольнение за прогул или нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения, непредоставление отпуска вне утвержденного графика, а также отказ в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, дистанционной или надомной работы, установлении неполного рабочего времени либо гибкого режима работы, если для этого отсутствуют предусмотренные законом основания.

Вместе с тем в Гоструда обращают внимание, что признаками моббинга могут быть чрезмерная или неравномерная нагрузка на работника, неравная оплата за равный труд, необоснованный отказ в повышении квалификации, а также необоснованное лишение премий, доплат или других поощрений.

К проявлениям моббинга также могут относиться перевод работника на другую работу или изменение существенных условий труда без законных оснований, отказ в предоставлении ежегодного отпуска в соответствии с графиком, а также отказ в отпуске без сохранения заработной платы в случаях, когда такое право гарантировано статьей 25 Закона «Об отпусках».

Кроме того, моббингом могут считаться принуждение работника оставаться на рабочем месте во время обеденного перерыва или после окончания рабочего дня, требование написать заявление об увольнении либо необоснованный отказ в увольнении по собственному желанию.

