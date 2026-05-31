Суды выдали более 2,8 тысяч разрешений на брак несовершеннолетним за 5 лет: в 98% случаев заявления удовлетворяют

Львовщина возглавила рейтинг регионов по количеству браков несовершеннолетних.

За последние пять лет в Украине заметно сократилось количество обращений в суды за разрешением на вступление в брак лицам, не достигшим совершеннолетия. Вместе с тем за этот период суды рассмотрели не менее 2874 таких дел.

Как свидетельствуют данные Опендатабот, отказ заявители получали лишь примерно в 2% случаев.

Больше всего решений по делам о браке несовершеннолетних было принято в 2021 году — 790. В дальнейшем показатели постепенно снижались: в 2022 году суды выдали 641 разрешение, в 2023 году — 596, а в 2024 году — 299.

В прошлом году суды рассмотрели 356 дел о предоставлении разрешения на брак несовершеннолетним. С начала 2026 года уже вынесено 92 соответствующих решения.

Лидерами по количеству таких дел стали Львовская область — 240 случаев, Винницкая — 187, Днепропетровская — 175. Также значительное количество обращений зафиксировано в Ровенской и Волынской областях — по 164.

В то же время меньше всего дел о браке лиц младше 18 лет за последние пять лет рассмотрели в Луганской области — 12, Херсонской — 23, Киеве — 42 и Донецкой области — 45.

Чаще всего суды соглашались предоставить разрешение на брак из-за беременности заявительницы. Именно это основание стало решающим в 2025 делах, что составляет 72% всех положительных решений.

Еще в 24,5% случаев суды исходили из того, что заключение брака соответствует интересам заявителей. Кроме того, в 94 делах разрешение на брак было предоставлено из-за наличия у пары общего ребенка.

Основными причинами отказов становились отсутствие доказательств того, что брак соответствует интересам заявителей, а также недостижение ими 16-летнего возраста, который является минимально допустимым для получения судебного разрешения на вступление в брак. Еще семь дел были закрыты из-за отсутствия предмета спора.

Как писала «Судебно-юридическая газета», из проекта Гражданского кодекса исключат норму, которая допускала возможность заключения брака с 14 лет по решению суда.

