Верховный Суд объяснил, кто отвечает за предоставление информации совладельцам многоквартирного дома

ОСМД обязано предоставлять совладельцам информацию о своей деятельности — Верховный Суд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Непредоставление совладельцу многоквартирного дома информации о деятельности ОСМД является нарушением его права на получение информации со стороны ОСМД в лице правления, а не председателя правления как отдельного должностного лица, поскольку исполнение обязанности по предоставлению предусмотренной законом информации обеспечивает правление объединения в пределах своих полномочий в соответствии с определенной законом компетенцией по ведению делопроизводства. Такой вывод сделал КХС ВС от 26.03.2026 по делу № 752/9416/23.

Предметом рассмотрения КХС ВС стала кассационная жалоба ОСМД по делу по иску совладельца к ОСМД о признании неправомерным бездействия этого объединения и обязательстве предоставить документы.

Исковые требования обоснованы нарушением прав члена ОСМД на доступ к информации и документам, связанным с деятельностью ОСМД.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, оставил без рассмотрения иск в части требований об обязании ОСМД предоставить решения правления; смету ОСМД за 2022 год. Закрыл производство по делу в части требований об обязании ОСМД предоставить совладельцу определенные документы. В остальной части иск удовлетворил. Признал неправомерным бездействие ОСМД в лице председателя правления относительно непредоставления совладельцу для ознакомления и возможности снять копии документов по его заявлениям.

Обязал ОСМД предоставить совладельцу в месячный срок со дня вступления решения суда в законную силу для ознакомления и снятия с них копий документы, заключенные / совершенные с 20.10.2020 по день вступления решения в законную силу.

Частично удовлетворяя исковые требования, хозяйственный суд исходил из того, что договоры, приказы, выписки со счетов, сведения о начислении и выплате заработной платы, документы финансово-хозяйственной деятельности содержат информацию о техническом состоянии общего имущества жителей многоквартирного дома, условиях его содержания и эксплуатации, расходах на содержание общего имущества многоквартирного дома и поступлениях, полученных от его использования, а потому совладелец имеет право на получение таких документов.

ОЦЕНКА СУДА

Как отметил КХС ВС, поскольку право совладельца на получение информации о деятельности ОСМД было нарушено, хозяйственные суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части обязания ОСМД предоставить документы, которые не были предоставлены совладельцу.

Вместе с тем КХС ВС считает, что обеспечение прав истца как члена ОСМД возложено в целом на юридическое лицо, интересы которого представляет исполнительный орган — правление.

Вместо этого хозяйственный суд первой инстанции признал неправомерным бездействие ОСМД в лице председателя правления, с чем согласился и апелляционный хозяйственный суд, оставив это решение без изменений.

Из установленных судами обстоятельств следует, что ни председатель правления, ни заместитель председателя правления не выполнили своей обязанности по предоставлению истцу запрашиваемых документов в части удовлетворенных судом требований.

Согласно статье 18 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» исполнение обязательств объединением относится к полномочиям его правления в соответствии с уставом объединения.

Для руководства текущей деятельностью объединения избирается правление.

Правление имеет право принимать решения по вопросам деятельности объединения, определенным уставом. Правление является исполнительным органом объединения и подотчетно общему собранию.

К компетенции правления относятся, в частности, подготовка сметы, баланса объединения и годового отчета; ведение делопроизводства, бухгалтерского учета и отчетности о деятельности объединения (части 17, 18, 20 статьи 10 Закона «Об объединении совладельцев многоквартирного дома»).

Созданное собственниками квартир и нежилых помещений в многоквартирном доме ОСМД является лицом, во владении и распоряжении которого находится информация о многоквартирном доме, в котором оно создано, а также о деятельности такого объединения.

Следовательно, законодательством предусмотрено право совладельцев на получение информации о деятельности созданного ОСМД, и реализация такого права возложена именно на распорядителя такой информации, то есть на ОСМД в лице его уставных органов.

Исполнение возложенной на ОСМД обязанности по предоставлению предусмотренной законом информации обеспечивает именно правление объединения в пределах своих полномочий в соответствии с определенной законом компетенцией по ведению делопроизводства в объединении.

Таким образом, суды ошибочно признали неправомерным бездействие ОСМД в лице председателя правления, поскольку неполучение совладельцем информации о деятельности ОСМД является нарушением его права на получение информации со стороны ОСМД в лице правления. С учетом изложенного КХС ВС изменил обжалуемые постановление и решение в этой части.

С полным текстом постановления КХС ВС от 26.03.2026 по делу № 752/9416/23 можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.