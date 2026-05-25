В Украине изменили правила дарения квартир и авто несовершеннолетним: что предусматривает новый закон

В Украине вступил в силу Закон №4824-IX, который изменяет порядок заключения сделок в интересах несовершеннолетних.

Отныне не нужно получать разрешение от органа опеки и попечительства в тех случаях, когда ребенок безвозмездно приобретает имущество в собственность.

Речь идет, в частности, о:

недвижимости;

объектах незавершенного строительства;

будущих объектах недвижимости;

транспортных средствах;

ином ценном имуществе.

Например: если родители или родственники хотят подарить ребенку квартиру или автомобиль, нотариусу больше не нужно предоставлять предварительное разрешение органа опеки. Достаточно согласия родителей или других законных представителей.

До этого такая процедура была значительно сложнее, ведь даже для договора дарения необходимо было получать отдельное разрешение органа опеки и попечительства.

В Минюсте объяснили особенности заключения сделок в зависимости от возраста ребенка

Дети до 14 лет (малолетние) имеют частичную гражданскую дееспособность, поэтому договоры относительно недвижимости или транспортных средств от их имени заключают родители или законные представители. При этом требуется нотариально удостоверенное согласие второго из родителей.

Дети от 14 до 18 лет (несовершеннолетние) могут участвовать в подписании договоров лично, но с согласия родителей или законных представителей. Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации — такое согласие также должно быть нотариально удостоверенным.

В некоторых случаях согласие одного из родителей не требуется — например, если место его проживания неизвестно, он не участвует в воспитании ребенка более 6 месяцев, пропал без вести или находится в плену.

В то же время закон не отменяет разрешение органа опеки в случаях, когда имущество ребенка отчуждается: продается, дарится, передается в ипотеку, залог, делится или иным способом выбывает из собственности ребенка. В таких ситуациях разрешение органа опеки остается обязательным.

