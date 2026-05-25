Ипотека для украинцев может стать доступнее: в Раде хотят перезапустить рынок жилищных кредитов уже в этом году

Банкам предлагают разрешить быстрее привлекать средства для ипотеки и «длинных» кредитов

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект №15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием. Документ должен создать новые механизмы привлечения средств в кредитование и поможет реализовать программу доступного жилья для украинских семей.

Законопроект о секьюритизации: что предлагают изменить

Законопроект направлен на внедрение в Украине финансовых инструментов, которые уже длительное время работают в странах ЕС. Речь идет о механизмах, позволяющих банкам привлекать дополнительные ресурсы для долгосрочного кредитования населения и бизнеса.

Сейчас банки ограничены в возможностях выдавать «длинные» кредиты из-за высоких рисков и нехватки ресурсов. Законопроект предусматривает механизм, при котором часть рисков по кредитным портфелям может передаваться инвесторам, а финансовые учреждения будут получать средства для новых кредитов.

Какие новые финансовые инструменты предусматривает законопроект №15172

Документ вводит новые финансовые инструменты, в частности секьюритизационные облигации, облигации с покрытием, гарантированные и застрахованные облигации. Также законопроект предусматривает создание специализированных платформ финансирования (СПФ), через которые могут осуществляться транзакции секьюритизации.

Отдельно законопроект имплементирует европейский стандарт STS (Simple, Transparent, Standardised) для стандартизированной секьюритизации. Контроль за соответствием операций этим стандартам будут осуществлять специальные агенты по верификации под надзором Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Среди ключевых положений документа — защита активов покрытия в процедурах банкротства. Законопроектом предлагается не включать такие активы в ликвидационную массу эмитента, а мораторий на удовлетворение требований кредиторов не будет распространяться на выплаты владельцам облигаций с покрытием.

Как будет работать секьюритизация в Украине

Украина готовится к внедрению сложных финансовых инструментов, которые уже годами работают на рынках ЕС и США. Принятие профильного законодательства о секьюритизации является частью обязательств Украины в рамках инициативы «Ukraine Facility» и расширенной программы сотрудничества с Международным валютным фондом от 13 февраля 2026 года.

Законопроект №15172 «О секьюритизации и облигациях с покрытием» был зарегистрирован в Верховной Раде 13 апреля 2026 года. Сейчас рынок ипотечных облигаций в Украине регулируется законом 2006 года, который, как отмечают авторы реформы, не соответствует современным европейским практикам.

Документ должен создать правовую основу для трансформации неликвидных активов, в частности кредитных портфелей, в ликвидные ценные бумаги. Это позволит банкам освобождать балансы для новых кредитов, что рассматривается как один из механизмов финансирования восстановления и жилищных программ для внутренне перемещенных лиц.

Простыми словами, секьюритизация позволяет банку объединить кредиты в единый пул, выпустить под них ценные бумаги и привлечь средства инвесторов, не ожидая годами возврата всех кредитов заемщиками.

Когда могут заработать новые правила

Практический запуск новых механизмов будет зависеть от подзаконной базы, которую должны разработать Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Согласно заключительным положениям законопроекта, соответствующие нормативно-правовые акты должны быть приняты не позднее чем за 30 дней до вступления закона в силу.

В финансовом комитете заявили, что принятие законопроекта позволит реализовать программу строительства доступного жилья для миллионов украинцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.