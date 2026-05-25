Здание Подольского районного суда в Киеве пострадало из-за ракетной атаки РФ
Из-за ракетного обстрела Киева 24 мая повреждения получило здание Подольского районного суда города Киева. Об этом сообщили в суде.
Здание суда, расположенное на улице Хорива, пострадало в результате вражеской атаки.
По информации учреждения, в кабинетах судей и канцеляриях выбиты окна, повреждены двери и потолок.
Несмотря на повреждения, Подольский районный суд продолжает работу в штатном режиме. Прием граждан и проведение судебных заседаний осуществляются в соответствии с графиком.
Также вследствие атаки РФ повреждено здание Киевского межрегионального управления Минюста и здание Соломенского районного суда.
