Здание Подольского районного суда в Киеве пострадало из-за ракетной атаки РФ

В кабинетах судей и канцеляриях выбиты окна, повреждены двери и потолок.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Из-за ракетного обстрела Киева 24 мая повреждения получило здание Подольского районного суда города Киева. Об этом сообщили в суде.

Здание суда, расположенное на улице Хорива, пострадало в результате вражеской атаки.

По информации учреждения, в кабинетах судей и канцеляриях выбиты окна, повреждены двери и потолок.

Несмотря на повреждения, Подольский районный суд продолжает работу в штатном режиме. Прием граждан и проведение судебных заседаний осуществляются в соответствии с графиком.

Также вследствие атаки РФ повреждено здание Киевского межрегионального управления Минюста и здание Соломенского районного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.