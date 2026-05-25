В Киевской области полиция начала оформлять протоколы с мест обстрелов и преступлений в электронном виде

Документы сразу загружаются в систему, их можно распечатать для адвокатов, потерпевших и других участников процесса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области следственно-оперативные группы перешли на электронное оформление протоколов с мест преступлений и российских обстрелов.

Как сообщили правоохранители, Киевщина стала первым регионом в Украине, где все следственно-оперативные группы обеспечили ноутбуками и мобильными принтерами для оформления документов непосредственно на месте происшествия.

В полиции подчеркнули, что осмотр места происшествия является одной из ключевых следственных действий, которое проводят еще до регистрации уголовного производства. Именно во время такого осмотра фиксируются следы преступления, вещественные доказательства и показания.

По словам правоохранителей, теперь все данные после прибытия на место происшествия можно вносить в электронном формате значительно быстрее и качественнее. Документы сразу загружаются в систему, их можно распечатать для адвокатов, потерпевших и других участников процесса.

В полиции отмечают, что в Киевской области ежесуточно могут регистрировать более 400 выездов.

Также правоохранители сообщили, что новую технику уже частично используют следователи при проведении обысков и осмотров.

Кроме ноутбуков и принтеров, полиция получила современные фотоаппараты, дроны для 3D-съемки и средства индивидуальной защиты для криминалистов и следователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.