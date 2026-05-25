  1. В Украине

В Киевской области полиция начала оформлять протоколы с мест обстрелов и преступлений в электронном виде

12:41, 25 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документы сразу загружаются в систему, их можно распечатать для адвокатов, потерпевших и других участников процесса.
В Киевской области полиция начала оформлять протоколы с мест обстрелов и преступлений в электронном виде
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области следственно-оперативные группы перешли на электронное оформление протоколов с мест преступлений и российских обстрелов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили правоохранители, Киевщина стала первым регионом в Украине, где все следственно-оперативные группы обеспечили ноутбуками и мобильными принтерами для оформления документов непосредственно на месте происшествия.

В полиции подчеркнули, что осмотр места происшествия является одной из ключевых следственных действий, которое проводят еще до регистрации уголовного производства. Именно во время такого осмотра фиксируются следы преступления, вещественные доказательства и показания.

По словам правоохранителей, теперь все данные после прибытия на место происшествия можно вносить в электронном формате значительно быстрее и качественнее. Документы сразу загружаются в систему, их можно распечатать для адвокатов, потерпевших и других участников процесса.

В полиции отмечают, что в Киевской области ежесуточно могут регистрировать более 400 выездов.

Также правоохранители сообщили, что новую технику уже частично используют следователи при проведении обысков и осмотров.

Кроме ноутбуков и принтеров, полиция получила современные фотоаппараты, дроны для 3D-съемки и средства индивидуальной защиты для криминалистов и следователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция преступник преступление Киевская область военные преступления

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

В парламенте не хотят отменять ценовые ограничения на медикаменты для военных во время лечения

Реализация подхода к доступу военнослужащих к лекарственным средствам требует синхронного обновления смежных законов.

Из-за крупных расходов у украинцев могут забрать помощь — госорганы проверяют покупки получателей соцвыплат

Крупные покупки, банковские операции и даже переводы между родственниками все чаще становятся основанием для проверок соцвыплат в Украине.

Суд в Днепре решил, что AI-идентификация подтверждает пользование каршерингом, но не доказывает вину в ДТП

Суд пришел к выводу, что AI-идентификация пользователя в сервисе каршеринга не доказывает автоматически его ответственность за повреждение автомобиля.

Как заставить платить алименты на ребенка, если отец не указан в свидетельстве о рождении

В Украине алименты могут взыскиваться как на ребенка, так и на одного из супругов при наличии установленных законом оснований.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]