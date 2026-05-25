Украинские банки готовят к экстраналогу 50% еще на два года, несмотря на сопротивление НБУ

Из-за планов продлить 50% налога на прибыль банков на 2026–2027 годы НБУ заявляет о рисках остановки кредитования бизнеса.

Фото: bank.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

История налогообложения банковского сектора в Украине переходит во новый этап. Введенная в 2023 году повышенная антикризисная ставка налога на прибыль банков в 50%, которая тогда рассматривалась как временный механизм налогообложения сверхприбылей, может стать долгосрочной.

Зарегистрированный 20 мая 2026 года законопроект № 15262 предусматривает сохранение ставки налога на прибыль банков на уровне 50% в 2026–2027 годах.

Законодательная инициатива

Проект закона предусматривает внесение изменений в пункт 73 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса Украины.

В частности, устанавливается базовая ставка налога на прибыль банков на уровне 50% для налоговых периодов 2026–2027 годов.

На эти два годы банки лишаются права применять подпункт 140.4.4 НКУ. Это означает, что они не могут уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму отрицательного значения прошлых лет.

А убытки, полученные банками с 1 января 2026 года по 31 декабря 2027 года, начнут учитываться в уменьшение будущих прибылей только с 1 января 2028 года.

Аргументы за и против

Национальный банк Украины выступил с возражением, подчеркивая, что банковский сектор уже исчерпал запас прочности после уплаты экстраналога в 2023 и 2024 годах.

Среди основных аргументов против дальнейшего применения ставки в 50% Национальный банк Украины назвал риск сокращения кредитования экономики.

В НБУ отмечают, что ожидаемый дополнительный фискальный эффект для бюджета на уровне около 20 млрд грн может обернуться потерей 200–300 млрд грн потенциального кредитного ресурса в будущем. Регулятор объясняет это тем, что прибыль фактически остается основным источником капитализации банков, поскольку выплата дивидендов для большинства учреждений ограничена.

Также в Нацбанке подчеркивают, что в отличие от 2023 года нынешняя прибыль банковского сектора формируется преимущественно за счет рыночных механизмов — кредитования и операцией с ОВГЗ. В то же время рентабельность капитала банков, по оценкам НБУ, постепенно снижается — с 59% в 2023 году до около 50% в 2025 году.

Отдельно регулятор обращает внимание на неравномерность налоговой нагрузки. Банковский сектор уже уплачивает налог на прибыль по ставке 25%, тогда как базовая ставка для других отраслей экономики составляет 18%.

По данным НБУ, банки обеспечивают около 11% всех налоговых поступлений в бюджет, хотя доля сектора в ВВП составляет примерно 2,9%.

Народный депутат Нина Южанина отмечает, что позиция НБУ относительно продления повышенного налогообложения банков требует дополнительного экономического обоснования и более детальных расчетов.

В частности, она ставит под сомнение тезис о преимущественно рыночной природе нынешних прибылей банковского сектора и обращает внимание, что значительная часть доходов может формироваться не только за счет кредитования, но и через операции с депозитными сертификатами НБУ и ОВГЗ.

В то же время депутат указывает, что проблема значительно шире самого законопроекта. Подход государства к наполнению бюджета через точечные фискальные решения, в частности введение дополнительных налогов и сборов для отдельных секторов экономики, требует изменений.

По ее мнению, приоритетом должны быть системные изменения, среди которых:

детинизация экономики;

расширение налоговой базы;

повышение эффективности бюджетных расходов.

Введенный в 2023 году временный экстраналог для банков фактически превращается в постоянный механизм дополнительного изъятия прибыли банковского сектора.

Украинский банковский сектор существенно уступает по уровню капитализации банковским системам стран ЕС. В частности, по объему капитала банковская система Украины примерно в десять раз меньше польской. Дальнейшее применение ставки налога на прибыль банков в 50% может ограничить возможности сектора по наращиванию капитала, кредитованию экономики и участию в финансировании послевоенного восстановления.

Принятие документа без учета позиции НБУ может повлиять на объемы кредитования бизнеса и восприятие Украины международными финансовыми партнерами как предсказуемой юрисдикции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.