В странах ЕС пересматривают условия пребывания украинцев, — глава ГМС

13:35, 25 мая 2026
Кроме того, фиксируется рост количества запросов по возвращению украинцев по процедуре реадмиссии.
Фото: Andras Kralla
Европейские страны пересматривают определенные правила пребывания наших граждан на территории ЕС. Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины Наталия Науменко.

По ее словам, в ЕС очень много говорят о том, как они будут возвращать граждан Украины. Так, к примеру, кто-то отменяет доступное жилье для украинцев, какие-то страны сокращают социальные выплаты, кто-то прекращает принимать заявления на временную защиту.

«Уехать из Германии, которая вводит определенные ограничения, в Чехию уже не получится. Потому что если Чехия видит, что гражданин Украины имел временную защиту в Германии, то она уже свою временную защиту не предоставит», - пояснила Науменко в интервью изданию «Главком».

Она отметила, что страны Евросоюза таким образом пытаются стабилизировать пребывание украинцев на своем уровне.

Отдельно глава ГМС обратила внимание на рост количества запросов относительно возвращения украинцев по процедуре реадмиссии. По словам Наталии Науменко, Украина получает все больше таких обращений от Польши, Чехии и Германии.

«У нас достаточно много запросов от европейских стран (Польши, Чехии, Германии) относительно возвращения наших граждан — и мужчин, и женщин — в Украину. В этом плане мы уже наблюдаем серьезную динамику», - отметила она.

В ГМС пояснили, что процедура реадмиссии применяется не только к лицам, незаконно пересекшим границу, в частности через реку Тиса, но и, в частности, к тем, кто не оформил документы на проживание или совершил правонарушения на территории ЕС.

«Имеет место пересмотр определенных правил пребывания наших граждан на территории ЕС. Каждая страна сама решает, каким способом это делать — через социальные выплаты, бесплатное жилье и тому подобное. В первую очередь таким образом европейцы пытаются создать условия, чтобы наши граждане там самостоятельно себя обеспечивали. В то же время они заинтересованы, чтобы квалифицированные работники оставались на их рынке труда, но он тоже имеет определенные ограничения», - пояснила она.

Ранее в правительстве рассказали, как готовятся к возвращению украинцев из-за границы.

Кроме того, Украина хочет получить данные об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС. По словам Улютина, речь идет, в частности, об учете уязвимых категорий населения, что необходимо для планирования политики возвращения и подготовки общин к приему людей.

