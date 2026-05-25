В новом Гражданском кодексе предлагают урегулировать донорство эмбрионов — только для репродуктивных целей

Проект определяет, кто и при каких условиях сможет использовать криоконсервированные эмбрионы.

В Украине во время подготовки нового Гражданского кодекса возникла отдельная дискуссия вокруг криоконсервированных эмбрионов, их донорства и возможного правового статуса. Речь идет о положениях проекта Гражданского кодекса Украины №15150 (Книги 1-2 Кодекса частного права), который предусматривает обновление правил в сфере частного права и личных неимущественных прав.

В центре обсуждения оказались вопросы использования, донорства и распоряжения криоконсервированными эмбрионами, а также необходимость отдельной защиты прав будущего человека. На эти положения обратила внимание Нотариальная палата Украины.

Что именно вызвало замечания

Действующий Гражданский кодекс Украины в статье 290 не содержит положений о донорстве «криоконсервированных эмбрионов».

В то же время, как указывают в НПУ, проект нового ГК предусматривает криоконсервацию не только для собственных нужд, но и донорство, использование и распоряжение эмбрионами наряду с анатомическими материалами, обладающими репродуктивными свойствами.

Какие изменения предлагают нотариусы

В связи с этим Нотариальная палата предлагает предусмотреть в проекте отдельный правовой подход к криоконсервированным эмбрионам.

В частности, НПУ выступает за установление особого статуса таких эмбрионов, их дополнительную защиту, а также защиту личных прав будущего человека. Кроме того, в палате предлагают определить принципы такого донорства исключительно с лечебной целью.

В своих замечаниях палата прямо указала: «В проекте предусмотреть особый статус криоконсервированных эмбрионов с целью их защиты, защиты личных прав будущего человека, а также принципы такого донорства исключительно с лечебной целью».

В то же время в замечаниях не уточняется, каким именно должен быть отдельный правовой статус криоконсервированных эмбрионов и как именно должен работать механизм их правовой защиты.

Ранее в проекте ГК предложили отдельное завещание относительно репродуктивного материала

Ранее в проекте нового Гражданского кодекса Украины №15150 также предложили ввести отдельный вид завещания — относительно распоряжения репродуктивным биологическим материалом после смерти человека.

Положения Книги 7 «Право наследственное» предусматривают возможность использования репродуктивного биологического материала умершего лица для проведения оплодотворения с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе суррогатного материнства.

Предполагается, что еще при жизни человек сможет определить, кто именно будет иметь право использовать его биоматериал для рождения ребенка после смерти.

Проект предлагает предоставить такое право мужу или жене, пережившим наследодателя, а также лицу другого пола, которое проживало с наследодателем одной семьей без брака и не состояло в другом браке.

Для этого хотят ввести отдельное завещание о распоряжении репродуктивным биологическим материалом.

Репродуктивные права как личные неимущественные права человека требуют создания гражданско-правовых механизмов реализации, а нотариат обеспечивает таким обязательствам юридическую силу.

В палате также поддержали возможность оформления личного распоряжения относительно репродуктивных клеток на случай смерти как отдельного вида завещания со специальным порядком его отмены и реализации.

В то же время нотариусы обращали внимание и на практические проблемы. В частности, проект требует от нотариуса проверять брачные и семейные отношения между умершим лицом и человеком, который получит право на использование биоматериала.

Больше всего вопросов вызывает подтверждение факта проживания одной семьей без брака, поскольку во многих случаях такие обстоятельства устанавливаются только через суд.

