У новому Цивільному кодексі пропонують врегулювати донорство ембріонів — лише для репродуктивних цілей

Проєкт визначає, хто і за яких умов зможе використовувати кріоконсервовані ембріони.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні під час підготовки нового Цивільного кодексу виникла окрема дискусія навколо кріоконсервованих ембріонів, їх донорства та можливого правового статусу. Йдеться про положення проєкту Цивільного кодексу України №15150 ( Книги 1-2 Кодексу права приватного), який передбачає оновлення правил у сфері приватного права та особистих немайнових прав.

У фокусі обговорення опинилися питання використання, донорства та розпорядження кріоконсервованими ембріонами, а також необхідність окремого захисту прав майбутньої людини. На ці положення звернула увагу Нотаріальна палата України.

Що саме викликало зауваження

Чинний Цивільний кодекс України у статті 290 не містить положень про донорство «кріоконсервованих ембріонів».

Водночас, як вказують у НПУ, проєкт нового ЦК передбачає кріоконсервацію не лише для власних потреб, а й донорство, використання та розпорядження ембріонами поряд з анатомічними матеріалами, що мають репродуктивні властивості.

Які зміни пропонують нотаріуси

У зв’язку з цим Нотаріальна палата пропонує передбачити у проєкті окремий правовий підхід до кріоконсервованих ембріонів.

Зокрема, НПУ виступає за встановлення особливого статусу таких ембріонів, їх додатковий захист, а також захист особистих прав майбутньої людини. Крім того, у палаті пропонують визначити принципи такої донації виключно з лікувальною метою.

У своїх зауваженнях палата прямо вказала: «У проекті передбачити особливий статус кріоконсервованих ембріонів з метою їх захисту, захисту особистих прав майбутньої людини, та принципи такої донації виключно з лікувальною метою».

Водночас у зауваженнях не уточнюється, яким саме має бути окремий правовий статус кріоконсервованих ембріонів та як саме має працювати механізм їх правового захисту.

Раніше у проєкті ЦК запропонували окремий заповіт щодо репродуктивного матеріалу

Раніше у проєкті нового Цивільного кодексу України №15150 також запропонували запровадити окремий вид заповіту — щодо розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом після смерті людини.

Положення Книги 7 «Право спадкове» передбачають можливість використання репродуктивного біологічного матеріалу померлої особи для проведення запліднення із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, у тому числі сурогатного материнства.

Передбачається, що ще за життя людина зможе визначити, хто саме матиме право використати її біоматеріал для народження дитини після смерті.

Проєкт пропонує надати таке право чоловіку або дружині, які пережили спадкодавця, а також особі іншої статі, яка проживала зі спадкодавцем однією сім’єю без шлюбу та не перебувала в іншому шлюбі.

Для цього хочуть запровадити окремий заповіт про розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

Репродуктивні права як особисті немайнові права людини потребують створення цивільно-правових механізмів реалізації, а нотаріат забезпечує таким зобов’язанням юридичну силу.

У палаті також підтримали можливість оформлення особистого розпорядження щодо репродуктивних клітин на випадок смерті як окремого виду заповіту зі спеціальним порядком його скасування та реалізації.

Водночас нотаріуси звертали увагу і на практичні проблеми. Зокрема, проєкт вимагає від нотаріуса перевіряти шлюбні та сімейні відносини між померлою особою та людиною, яка отримає право на використання біоматеріалу.

Найбільше питань викликає підтвердження факту проживання однією сім’єю без шлюбу, оскільки в багатьох випадках такі обставини встановлюються лише через суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.