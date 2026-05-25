ТЦК скасував відстрочку і мобілізував чоловіка за один день — суд на Волині визнав призов незаконним

Суд визнав незаконною мобілізацію чоловіка, який здійснював постійний догляд за дідусем з інвалідністю II групи.

Волинський окружний адміністративний суд визнав незаконними рішення ТЦК про скасування відстрочки, мобілізацію та зарахування до військової частини чоловіка, який доглядав за дідусем з інвалідністю II групи. Суд також зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу та звільнити з військової служби.

Суд дійшов висновку, що на момент мобілізації у позивача діяла чинна відстрочка до серпня 2026 року, а комісія ТЦК скасувала попереднє рішення про відстрочку, яке вже втратило чинність, тоді як чинним залишалося інше рішення комісії про надання відстрочки до 2 серпня 2026 року. Крім того, суд звернув увагу на порушення процедури скасування відстрочки та проведення мобілізації.

Обставини справи №140/4184/26

Позивач перебував на військовому обліку та мав оформлену відстрочку від мобілізації на підставі пункту 14 частини 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Відстрочку йому надали через постійний догляд за дідусем — особою з інвалідністю II групи, яка потребує стороннього догляду.

У матеріалах справи були документи про інвалідність дідуся, висновки ЛКК про необхідність постійного догляду, акт про встановлення факту здійснення догляду, а також документи, які підтверджували, що мати позивача сама потребує стороннього догляду, а інший родич проходить військову службу.

У лютому 2026 року комісія ТЦК надала чоловіку нову відстрочку до 2 серпня 2026 року, а відповідні дані внесли до реєстру «Оберіг».

Однак уже 26 березня 2026 року комісія ТЦК ухвалила рішення про скасування відстрочки. Підставою назвали наявність інших родичів, які нібито могли здійснювати догляд за дідусем.

Того ж дня позивача визнали придатним до військової служби за висновком ВЛК, мобілізували наказом ТЦК, направили до військової частини та зарахували до списків особового складу.

Позивач стверджував, що фактичного медичного огляду лікарями не проводили. Водночас суд окремо не оцінював медичні висновки по суті, а визнав довідку ВЛК протиправною як похідну від незаконного рішення про мобілізацію.

Позиція ТЦК

Представники ТЦК наполягали, що відстрочку скасували законно відповідно до пункту 65 Порядку №560 через втрату підстав для її надання.

У ТЦК заявили, що в особи, за якою здійснювався догляд, є інші родичі другого ступеня споріднення — онуки, а тому позивач втратив право на відстрочку.

Водночас у суді з’ясувалося, що одна з онучок постійно проживає у Німеччині та має статус тимчасового захисту, а інший онук проходить військову службу за мобілізацією.

Що встановив суд

Суд звернув увагу на ключову обставину: ТЦК скасував не те рішення про відстрочку.

Комісія 26 березня 2026 року скасувала рішення від 2025 року, яке вже втратило чинність після подальшого продовження відстрочки. Натомість чинним залишалося інше рішення комісії — від 9 лютого 2026 року, яким позивачу надали відстрочку до 2 серпня 2026 року.

Суд прямо зазначив, що доказів скасування саме цього рішення відповідачі не надали.

Крім того, суд встановив порушення процедури скасування відстрочки. Зокрема, позивача не повідомили належним чином про скасування відстрочки, а ТЦК використав форму повідомлення, яка застосовується для відмови у наданні відстрочки, а не для її скасування.

Також суд зазначив, що відповідачі не довели належної перевірки обставин щодо інших родичів, які нібито могли здійснювати догляд.

Окремо суд наголосив, що ухвалення в один день рішень про скасування відстрочки, проходження ВЛК, мобілізацію та зарахування до військової частини свідчить про порушення прав військовозобов’язаного, який мав чинну відстрочку.

Висновки суду

Суд дійшов висновку, що мобілізацію провели за наявності чинної відстрочки, а отже — з порушенням вимог законодавства.

Суд застосував підхід, відповідно до якого незаконність первинного рішення про мобілізацію робить незаконними і всі подальші рішення, ухвалені на його підставі — зокрема висновок ВЛК та наказ про зарахування до військової частини.

У рішенні суд також послався на принцип «належного урядування», практику ЄСПЛ та принцип ефективного судового захисту.

Суд окремо наголосив, що Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» прямо не регулює ситуацію незаконної мобілізації особи, яка мала чинну відстрочку. Водночас, на думку суду, відсутність спеціальної підстави для звільнення не може позбавляти особу ефективного судового захисту.

У результаті суд скасував рішення комісії ТЦК про скасування відстрочки, скасував висновок ВЛК про придатність, визнав незаконним наказ про мобілізацію та скасував наказ про зарахування до військової частини.

Крім того, суд зобов’язав військову частину виключити позивача зі списків особового складу та звільнити його з військової служби.

Суд також зазначив, що право на ефективний судовий захист передбачає реальне відновлення порушеного права, а не лише формальне визнання порушення.

