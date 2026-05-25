Харківський окружний адміністративний суд відзначає 19 років від початку процесуальної діяльності

25 травня відзначається 19-та річниця від дня початку процесуальної діяльності Харківського окружного адміністративного суду.

«Наявність адміністративного судочинства є показником відповідності національної судової системи міжнародно-правовим стандартам забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також утвердження принципу законності у сфері реалізації виконавчої влади», – йдеться в повідомленні суду.

Харківський окружний адміністративний суд було створено у червні 2006 року. Фактичний початок його роботи з розгляду справ відбувся 25 травня 2007 року, і того ж дня суддями були ухвалені перші судові рішення.

«За ці роки плідної праці представники адміністративної юстиції довели відданість своїй справі, показали високий професіоналізм, дотримуючись якісного забезпечення функціонування однієї з найголовніших ланок державного механізму», – зазначили в суді.

