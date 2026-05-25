Петиція проти підвищення тарифів на проїзд набрала необхідні 6 тисяч голосів і буде розглянута Київрадою

Автори звернення закликають міську владу відмовитися від запланованого підвищення вартості проїзду в комунальному транспорті до завершення воєнного стану.

Петиція №14225 на сайті Київської міської ради із закликом зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва до завершення воєнного стану менш ніж за тиждень після публікації набрала необхідні для розгляду 6 тисяч голосів і буде розглянута Київрадою.

У тексті звернення зазначається, що 18 травня 2026 року було офіційно оприлюднено намір запровадити нову тарифну модель у столичному комунальному транспорті. Зокрема, пропонується встановити вартість разової поїздки на рівні 30 гривень, поїздок за транспортною карткою — від 25 до 30 гривень залежно від кількості придбаних поїздок, а також безлімітний місячний проїзний за 4875 гривень і 90-хвилинний пересадковий квиток за 60 гривень. Запуск нових тарифів запланований на 15 липня 2026 року після завершення регуляторних процедур.

Автори петиції наголошують, що йдеться про суттєве зростання вартості однієї з базових міських послуг. На їхню думку, для мешканців столиці, які щодня користуються громадським транспортом для поїздок на роботу, навчання, лікування чи отримання адміністративних послуг, це означатиме додаткові витрати в сотні або навіть тисячі гривень щомісяця.

У зверненні також зазначається, що підвищення тарифів є особливо чутливим в умовах воєнного стану, коли багато громадян мають нестабільні доходи та додаткові витрати, пов’язані з підтримкою військових, внутрішньо переміщених осіб і постраждалих від війни.

Автори петиції вважають, що перед ухваленням рішення про підвищення вартості проїзду міська влада має провести аудит витрат комунальних підприємств, оптимізувати управління, скоротити неефективні видатки, переглянути закупівлі та забезпечити більшу прозорість фінансових планів перевізників.

Також у зверненні наведено приклади інших українських міст. Зокрема, зазначається, що у Харкові муніципальний транспорт залишається безоплатним, а в інших містах, серед яких Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Вінниця та Львів, тарифи або нижчі, або супроводжуються додатковими соціальними механізмами підтримки пасажирів.

У петиції міститься заклик до Київради звернутися до КМДА з вимогою відкласти підвищення тарифів до завершення воєнного стану, не допустити запровадження нових цін на проїзд, оприлюднити повні економічні розрахунки запропонованих тарифів, провести відкритий аудит комунальних перевізників та розробити альтернативну модель фінансування громадського транспорту без різкого збільшення витрат для пасажирів.

Окремо автори звернення просять забезпечити додатковий соціальний захист для людей з мінімальними доходами, студентів, пенсіонерів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення.

Після збору необхідної кількості голосів петиція має бути розглянута у встановленому порядку органами місцевого самоврядування столиці.

