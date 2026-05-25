Як зменшити витрати на дитячий садок у Польщі – українцям пояснили умови виплат

Українці в Польщі можуть отримати субсидію на дитячий догляд.

У Польщі можна отримати фінансування, яке дозволяє зменшити витрати на перебування дитини у дитячому садку, дитячому клубі або закладі дошкільного догляду.

Як пояснюється на офіційному сайті Служби Республіки Польща, фінансування доступне для батьків, законних опікунів, а також інших осіб, яким суд доручив піклування про дитину. Також ним можуть скористатися громадяни України, які перебувають на території Республіки Польща та чий статус перебування є легальним відповідно до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом.

Субсидія надається у випадку, якщо дитина відвідує ясла, дитячий клуб або перебуває під опікою вихователя денного догляду, і якщо сім’я не отримує сімейний капітал на догляд за дитиною.

Фінансування передбачене для першої або єдиної дитини в сім’ї незалежно від віку за умови відвідування закладу догляду, а також для кожної дитини, яка перебуває у відповідному закладі у віці до 12 місяців або після місяця, коли їй виповнюється 35 місяців.

Для оформлення необхідно підготувати дані заявника, дитини та закладу догляду. Зокрема, вказуються персональні дані, адреса проживання, громадянство, номер PESEL або дані документа, контактна інформація, а також відомості про заклад і період відвідування. У разі відсутності номера PESEL додається свідоцтво про народження дитини та, за потреби, його переклад.

Також можуть вимагатися документи, що підтверджують опіку, усиновлення або влаштування дитини в сім’ю чи заклад, а також дозвіл на подання заявки, якщо вона подається від імені керівника установи.

Подати заявку можна онлайн через Платформу електронних послуг ZUS (PUE ZUS), портал Emp@tia або онлайн-банкінг — для батьків за наявності PESEL. Опікуни та інші уповноважені особи подають заяву через PUE ZUS. Інформація про реєстрацію заявки з’являється в системі протягом 48 годин.

Після обробки заявник отримує повідомлення в обліковому записі PUE ZUS або на електронну пошту. У разі помилок або відсутніх даних необхідно внести виправлення, інакше заяву не розглядатимуть. У разі відмови видається офіційне рішення.

Заяву можна подати не раніше дня початку відвідування дитиною закладу догляду. Якщо звернення подано протягом двох місяців, виплата нараховується з моменту початку догляду. Якщо пізніше — з місяця подання заяви.

Фінансування перераховується після схвалення заявки безпосередньо закладу або постачальнику послуг догляду. Кошти надходять щомісяця до 20 числа за попередній місяць.

