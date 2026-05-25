Суд зобов’язав Повітряні сили звільнити зі служби офіцера, який сплачує аліменти на трьох дітей

Війсьоковий довів у суді право на звільнення через утримання трьох неповнолітніх дітей та відсутність боргу зі сплати аліментів.

Вінницький окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову у звільненні військовослужбовця з військової служби через сімейні обставини та зобов’язав командування ухвалити рішення про його звільнення.

Суд дійшов висновку, що військовослужбовець підтвердив наявність трьох дітей віком до 18 років та відсутність заборгованості зі сплати аліментів, а отже має право на звільнення відповідно до абзацу 5 пункту 3 частини 12 статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Ключовим у справі стало питання: чи може військовослужбовець вважатися таким, що утримує дітей, які проживають окремо з матір’ю, але щодо яких він належно виконує аліментні зобов’язання. Суд дійшов висновку, що в цій справі сукупність поданих доказів підтверджує наявність такої підстави для звільнення.

Обставини справи №120/14460/25

Позивач — капітан Повітряних Сил ЗСУ, старший бортовий інженер-інструктор транспортної авіаційної ескадрильї. У вересні 2025 року він подав рапорт про звільнення зі служби через перебування на його утриманні трьох неповнолітніх дітей.

Разом із рапортом військовослужбовець надав свідоцтва про народження трьох дітей, рішення суду про розірвання шлюбу, рішення суду про визначення місця проживання двох дітей із матір’ю, рішення виконкому про порядок його спілкування з дітьми, довідку ДВС про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, свідоцтво про новий шлюб та народження третьої дитини, а також довідку ОСББ.

Військова частина погодила рапорт і направила матеріали до командування Повітряних Сил, оскільки саме воно мало повноваження ухвалити рішення про звільнення офіцера.

Однак командування повернуло документи без реалізації. Причиною назвали відсутність повного комплекту документів, передбачених Інструкцією Міноборони №170. Зокрема, йшлося про ненадання документів, які б підтверджували проживання дітей саме з батьком або встановлення факту їх перебування на його утриманні.

Відповідач наполягав, що сам факт батьківства та відсутність боргу зі сплати аліментів не є достатнім підтвердженням перебування дітей на утриманні військовослужбовця. Також командування вказувало, що рішення суду про визначення місця проживання дітей із матір’ю свідчить про їх окреме проживання від позивача.

Що встановив суд

Суд проаналізував положення Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», Сімейного кодексу та Інструкції №170.

У рішенні зазначено, що батьки мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від розірвання шлюбу, а проживання дітей окремо від батька не звільняє його від обов’язку їх утримувати. Суд також підкреслив, що аліменти є однією з форм виконання обов’язку з утримання дитини.

Матеріали справи підтвердили, що позивач справно сплачує аліменти, а заборгованість відсутня. Крім того, третя дитина проживає разом із ним у новій сім’ї.

Суд звернув увагу, що сам відповідач не заперечував факт наявності у позивача трьох неповнолітніх дітей та навіть включив військовослужбовця до проєкту наказу про звільнення, однак надалі повернув документи через невідповідність вимогам Інструкції №170.

На думку суду, наданих позивачем документів у сукупності було достатньо для підтвердження передбаченої законом підстави для звільнення з військової служби.

Висновки суду

Суд також зазначив, що у разі виконання всіх визначених законом умов повноваження суб’єкта владних повноважень не є дискреційними, оскільки закон передбачає лише один правомірний варіант рішення.

У рішенні наголошено, що якщо всі передбачені законом умови виконані, суд може не лише визнати протиправною відмову суб’єкта владних повноважень, а й зобов’язати його ухвалити конкретне рішення.

У підсумку суд визнав протиправною відмову у звільненні військовослужбовця, зобов’язав командування Повітряних Сил звільнити його з військової служби та стягнув на його користь 20 тисяч грн витрат на професійну правничу допомогу.

