Затверджено новий зразок посвідчення для отримувачів державної соціальної допомоги – що змінилося

З 1 травня 2026 року набрав чинності новий порядок оформлення, виготовлення та видачі посвідчень для осіб, які отримують державну соціальну допомогу. Відповідний документ затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 20 березня 2026 року №12-1.

Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Рівненській області, новий Порядок регулює оформлення, виготовлення та видачу посвідчень для громадян, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю».

Дія Порядку також поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також на осіб, визнаних біженцями або такими, що потребують додаткового захисту, якщо вони отримують державну соціальну допомогу відповідно до зазначених законів.

Посвідчення одержувача державної соціальної допомоги виготовлятимуть на підставі заяви, яку необхідно подати до територіального органу Пенсійного фонду України.

Якщо отримувач допомоги є неповнолітнім або недієздатним, заяву на виготовлення посвідчення подають батьки або інші законні представники.

Подати заяву можна особисто або через вебпортал Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Готове посвідчення видаватимуть безпосередньо особі, якій призначено державну соціальну допомогу, її представнику за нотаріально посвідченою довіреністю або законному представнику за наявності документів, що підтверджують відповідний статус.

Видача посвідчень здійснюватиметься територіальним органом Пенсійного фонду України, який заявник зазначив у поданій заяві.

