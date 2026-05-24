7000 гривень на догляд за немовлям – українцям роз’яснили умови нової державної допомоги

21:51, 24 травня 2026
Виплата становить 7 000 грн і надається одному з батьків або законному представнику, який фактично доглядає дитину.
Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області повідомило про порядок надання допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Зазначається, що виплата призначається матері або іншому законному представнику дитини (за винятком прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею одного року.

Для отримання допомоги заявник має звернутися із заявою встановленого зразка у зручний спосіб.

Розмір виплати

Розмір допомоги становить 7 000 грн на кожну дитину. Починаючи з 2027 року сума визначатиметься відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для догляду за дитиною з інвалідністю застосовується коефіцієнт 1,5, що становить 10 500 грн.

Підтвердження статусу дитини з інвалідністю здійснюється через дані Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Умови призначення та виплати

Допомога перераховується на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, відкритий в уповноваженому банку.

Виплата призначається з наступного дня після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або після завершення відповідної допомоги, якщо звернення подано не пізніше останнього дня третього місяця після досягнення дитиною одного року. Допомога надається включно до місяця, в якому дитині виповнюється один рік.

Якщо станом на 1 січня 2026 року дитині ще не виповнився рік, право на отримання допомоги зберігається з цієї дати для відповідних категорій осіб, які фактично здійснюють догляд.

Необхідні документи

Для оформлення виплати потрібні:

  • заява встановленої форми;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Способи подання документів

Подати документи можна через:

  • ЦНАП або уповноважених осіб органів місцевого самоврядування;
  • сервісні центри Пенсійного фонду України або поштою;
  • портал або мобільний застосунок «Дія» (за наявності технічної можливості).

