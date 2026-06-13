  1. В Україні
  2. / Суспільство

Продаєте меблі, телефон чи вживані речі — чи торкнеться вас новий закон про податок на OLX

20:14, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чи доведеться хвилюватися через новий закон тим, хто час від часу продає техніку, меблі або дитячі речі на маркетплейсах.
Продаєте меблі, телефон чи вживані речі — чи торкнеться вас новий закон про податок на OLX
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Після ухвалення Верховною Радою закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, одним із найпоширеніших запитань стало те, хто саме найбільше відчує нові правила — орендодавці, таксисти, фрилансери чи продавці товарів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У профільному комітеті парламенту зазначають, що для більшості звичайних громадян суттєвих змін не буде.

Люди, які час від часу продають власні речі через маркетплейси, переважно не потраплять під дію нових механізмів оподаткування.

Більшість продавців не відчують змін

Згідно зі статистикою понад 95% громадян протягом року продають через цифрові платформи товарів на суму менш ніж 2 тисячі євро.

Саме тому для більшості користувачів маркетплейсів нові правила фактично не матимуть практичних наслідків.

Йдеться насамперед про людей, які продають особисті речі, а не займаються системною підприємницькою діяльністю через онлайн-платформи.

Кого стосуватимуться нові правила

Закон охоплює доходи, які українці отримують через цифрові платформи, зокрема сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші онлайн-сервіси.

При цьому в комітеті наголошують, що новий механізм не створювався для додаткового навантаження на громадян, а має спростити адміністрування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Зокрема, значну частину процедур виконуватимуть самі платформи, які утримуватимуть податки, передаватимуть необхідну інформацію до податкових органів та здійснюватимуть облік доходів користувачів.

Закон має спростити роботу користувачів платформ

У комітеті також звертають увагу, що доходи через цифрові платформи отримують до пів мільйона громадян України. Серед них — кур’єри, водії сервісів таксі, орендодавці, фрилансери та продавці товарів.

Водночас головною метою нового механізму називають не посилення контролю, а спрощення взаємодії громадян із податковою системою.

На думку представників комітету, закон покликаний зробити процес сплати податків максимально автоматизованим і зручним для користувачів цифрових платформ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», закон також покладає на цифрові платформи нові обов'язки. Зокрема, оператори маркетплейсів, сервісів таксі та доставки повинні будуть зареєструватися в ДПС, здійснювати ідентифікацію користувачів, утримувати податки з окремих видів доходів та звітувати податковим органам про доходи, отримані через такі платформи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]