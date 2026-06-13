Продаєте меблі, телефон чи вживані речі — чи торкнеться вас новий закон про податок на OLX

Чи доведеться хвилюватися через новий закон тим, хто час від часу продає техніку, меблі або дитячі речі на маркетплейсах.

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Після ухвалення Верховною Радою закону про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, одним із найпоширеніших запитань стало те, хто саме найбільше відчує нові правила — орендодавці, таксисти, фрилансери чи продавці товарів.

У профільному комітеті парламенту зазначають, що для більшості звичайних громадян суттєвих змін не буде.

Люди, які час від часу продають власні речі через маркетплейси, переважно не потраплять під дію нових механізмів оподаткування.

Більшість продавців не відчують змін

Згідно зі статистикою понад 95% громадян протягом року продають через цифрові платформи товарів на суму менш ніж 2 тисячі євро.

Саме тому для більшості користувачів маркетплейсів нові правила фактично не матимуть практичних наслідків.

Йдеться насамперед про людей, які продають особисті речі, а не займаються системною підприємницькою діяльністю через онлайн-платформи.

Кого стосуватимуться нові правила

Закон охоплює доходи, які українці отримують через цифрові платформи, зокрема сервіси таксі, доставки, оренди житла, маркетплейси та інші онлайн-сервіси.

При цьому в комітеті наголошують, що новий механізм не створювався для додаткового навантаження на громадян, а має спростити адміністрування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Зокрема, значну частину процедур виконуватимуть самі платформи, які утримуватимуть податки, передаватимуть необхідну інформацію до податкових органів та здійснюватимуть облік доходів користувачів.

Закон має спростити роботу користувачів платформ

У комітеті також звертають увагу, що доходи через цифрові платформи отримують до пів мільйона громадян України. Серед них — кур’єри, водії сервісів таксі, орендодавці, фрилансери та продавці товарів.

Водночас головною метою нового механізму називають не посилення контролю, а спрощення взаємодії громадян із податковою системою.

На думку представників комітету, закон покликаний зробити процес сплати податків максимально автоматизованим і зручним для користувачів цифрових платформ.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», закон також покладає на цифрові платформи нові обов'язки. Зокрема, оператори маркетплейсів, сервісів таксі та доставки повинні будуть зареєструватися в ДПС, здійснювати ідентифікацію користувачів, утримувати податки з окремих видів доходів та звітувати податковим органам про доходи, отримані через такі платформи.

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