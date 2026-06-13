Закон про податок на OLX: які нові обов’язки покладуть на маркетплейси, сервіси таксі та доставки

Платформи не лише передаватимуть дані про доходи користувачів, а й самостійно утримуватимуть податки та перераховуватимуть їх до бюджету.

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Ухвалений Верховною Радою закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, суттєво змінює роль маркетплейсів, сервісів таксі, доставки, оренди житла та інших онлайн-сервісів. Якщо раніше податкові зобов’язання здебільшого покладалися на самих громадян, то тепер значну частину цих функцій виконуватимуть оператори платформ.

У профільному парламентському комітеті зазначають, що саме цифрові платформи стануть основними учасниками нового механізму адміністрування податків, а більшість процесів буде автоматизовано.

Які обов’язки отримають цифрові платформи

На операторів платформ покладаються чотири ключові обов’язки.

Перший — реєстрація в Державній податковій службі. Це стосуватиметься платформ, через які українські користувачі отримують доходи.

Другий — обов’язкова ідентифікація користувачів. Платформи повинні встановлювати особу продавця чи виконавця послуг, тому анонімно працювати через такі сервіси буде неможливо.

Третій — утримання та перерахування податків до бюджету. Частину податкових функцій держава фактично передає самим платформам.

Четвертий — передача податковим органам інформації про доходи користувачів, які працюють через відповідні сервіси.

Як працюватиме автоматичне адміністрування

У комітеті наголошують, що нова система має максимально зменшити бюрократичне навантаження на громадян.

Наприклад, якщо через сервіс доставки працюють десятки тисяч кур’єрів, платформа самостійно здійснюватиме їхню ідентифікацію, облік доходів та утримання податків.

За словами представників комітету, для цього платформам знадобиться доопрацювати програмне забезпечення. Водночас більшість міжнародних сервісів уже використовують аналогічні механізми в країнах Європейського Союзу, тому мають готові технічні рішення.

Які дані платформи передаватимуть податковій

Оператори платформ повинні будуть звітувати про доходи, отримані користувачами через відповідні сервіси.

Звітування відбуватиметься в електронній формі один раз на рік.

Українські платформи та оператори з країн, які не беруть участі в міжнародній системі автоматичного обміну інформацією DPI, подаватимуть дані безпосередньо до ДПС України.

Платформи з держав, які приєдналися до DPI, звітуватимуть податковим органам своїх країн, після чого інформація передаватиметься Україні в межах міжнародного автоматичного обміну даними.

Чи готовий бізнес до нових вимог

Міжнародні цифрові платформи, які працюють в Україні, вже мають досвід виконання аналогічних вимог у країнах Європейського Союзу.

Йдеться, зокрема, про сервіси таксі, доставки та інші міжнародні платформи, які вже звітують про доходи користувачів у європейських юрисдикціях.

За словами представників комітету, під час підготовки законопроєкту відбувалися консультації з учасниками ринку, а безпосередньо перед ухваленням документа цифрові платформи підтримали запропонований механізм.

Закон передбачає, що окремі його положення набудуть чинності з 1 листопада 2026 року. Саме з цієї дати для операторів платформ почне діяти обов’язок щодо реєстрації в Державній податковій службі. Більшість інших норм запрацює з 1 січня 2027 року.

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