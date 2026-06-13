Закон о налоге на OLX: какие новые обязанности возложат на маркетплейсы, сервисы такси и доставки

Платформы не только будут передавать данные о доходах пользователей, но и самостоятельно удерживать налоги и перечислять их в бюджет.

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Принятый Верховной Радой закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, существенно меняет роль маркетплейсов, сервисов такси, доставки, аренды жилья и других онлайн-сервисов. Если раньше налоговые обязательства в основном возлагались на самих граждан, то теперь значительную часть этих функций будут выполнять операторы платформ.

В профильном парламентском комитете отмечают, что именно цифровые платформы станут основными участниками нового механизма администрирования налогов, а большинство процессов будет автоматизировано.

Какие обязанности получат цифровые платформы

На операторов платформ возлагаются четыре ключевые обязанности.

Первая — регистрация в Государственной налоговой службе. Это будет касаться платформ, через которые украинские пользователи получают доходы.

Вторая — обязательная идентификация пользователей. Платформы должны устанавливать личность продавца или исполнителя услуг, поэтому анонимно работать через такие сервисы будет невозможно.

Третья — удержание и перечисление налогов в бюджет. Часть налоговых функций государство фактически передает самим платформам.

Четвертая — передача налоговым органам информации о доходах пользователей, работающих через соответствующие сервисы.

Как будет работать автоматическое администрирование

В комитете подчеркивают, что новая система должна максимально уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан.

Например, если через сервис доставки работают десятки тысяч курьеров, платформа самостоятельно будет осуществлять их идентификацию, учет доходов и удержание налогов.

По словам представителей комитета, для этого платформам потребуется доработать программное обеспечение. В то же время большинство международных сервисов уже используют аналогичные механизмы в странах Европейского Союза, поэтому имеют готовые технические решения.

Какие данные платформы будут передавать налоговой

Операторы платформ должны будут отчитываться о доходах, полученных пользователями через соответствующие сервисы.

Отчетность будет осуществляться в электронной форме один раз в год.

Украинские платформы и операторы из стран, которые не участвуют в международной системе автоматического обмена информацией DPI, будут подавать данные непосредственно в ГНС Украины.

Платформы из государств, присоединившихся к DPI, будут отчитываться перед налоговыми органами своих стран, после чего информация будет передаваться Украине в рамках международного автоматического обмена данными.

Готов ли бизнес к новым требованиям

Международные цифровые платформы, работающие в Украине, уже имеют опыт выполнения аналогичных требований в странах Европейского Союза.

Речь идет, в частности, о сервисах такси, доставки и других международных платформах, которые уже отчитываются о доходах пользователей в европейских юрисдикциях.

По словам представителей комитета, во время подготовки законопроекта проводились консультации с участниками рынка, а непосредственно перед принятием документа цифровые платформы поддержали предложенный механизм.

Закон предусматривает, что отдельные его положения вступят в силу с 1 ноября 2026 года. Именно с этой даты для операторов платформ начнет действовать обязанность по регистрации в Государственной налоговой службе. Большинство других норм заработает с 1 января 2027 года.

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