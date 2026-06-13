Закон о налоге на OLX: какие новые обязанности возложат на маркетплейсы, сервисы такси и доставки
Принятый Верховной Радой закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, существенно меняет роль маркетплейсов, сервисов такси, доставки, аренды жилья и других онлайн-сервисов. Если раньше налоговые обязательства в основном возлагались на самих граждан, то теперь значительную часть этих функций будут выполнять операторы платформ.
В профильном парламентском комитете отмечают, что именно цифровые платформы станут основными участниками нового механизма администрирования налогов, а большинство процессов будет автоматизировано.
Какие обязанности получат цифровые платформы
На операторов платформ возлагаются четыре ключевые обязанности.
Первая — регистрация в Государственной налоговой службе. Это будет касаться платформ, через которые украинские пользователи получают доходы.
Вторая — обязательная идентификация пользователей. Платформы должны устанавливать личность продавца или исполнителя услуг, поэтому анонимно работать через такие сервисы будет невозможно.
Третья — удержание и перечисление налогов в бюджет. Часть налоговых функций государство фактически передает самим платформам.
Четвертая — передача налоговым органам информации о доходах пользователей, работающих через соответствующие сервисы.
Как будет работать автоматическое администрирование
В комитете подчеркивают, что новая система должна максимально уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан.
Например, если через сервис доставки работают десятки тысяч курьеров, платформа самостоятельно будет осуществлять их идентификацию, учет доходов и удержание налогов.
По словам представителей комитета, для этого платформам потребуется доработать программное обеспечение. В то же время большинство международных сервисов уже используют аналогичные механизмы в странах Европейского Союза, поэтому имеют готовые технические решения.
Какие данные платформы будут передавать налоговой
Операторы платформ должны будут отчитываться о доходах, полученных пользователями через соответствующие сервисы.
Отчетность будет осуществляться в электронной форме один раз в год.
Украинские платформы и операторы из стран, которые не участвуют в международной системе автоматического обмена информацией DPI, будут подавать данные непосредственно в ГНС Украины.
Платформы из государств, присоединившихся к DPI, будут отчитываться перед налоговыми органами своих стран, после чего информация будет передаваться Украине в рамках международного автоматического обмена данными.
Готов ли бизнес к новым требованиям
Международные цифровые платформы, работающие в Украине, уже имеют опыт выполнения аналогичных требований в странах Европейского Союза.
Речь идет, в частности, о сервисах такси, доставки и других международных платформах, которые уже отчитываются о доходах пользователей в европейских юрисдикциях.
По словам представителей комитета, во время подготовки законопроекта проводились консультации с участниками рынка, а непосредственно перед принятием документа цифровые платформы поддержали предложенный механизм.
Закон предусматривает, что отдельные его положения вступят в силу с 1 ноября 2026 года. Именно с этой даты для операторов платформ начнет действовать обязанность по регистрации в Государственной налоговой службе. Большинство других норм заработает с 1 января 2027 года.
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