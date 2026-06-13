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ГНС готовит налоговую медиацию: бизнес сможет решать часть споров без суда

16:17, 13 июня 2026
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Налоговая служба разработала законопроект о налоговой медиации, который позволит бизнесу и налоговым органам урегулировать часть налоговых споров без обращения в суд.
ГНС готовит налоговую медиацию: бизнес сможет решать часть споров без суда
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Государственная налоговая служба Украины разработала законопроект, который вводит инструмент налоговой медиации и позволяет бизнесу и налоговым органам решать часть споров без обращения в суд. Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух во время X Международного форума «Медиация и Право».

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Она отметила, что документ подготовлен при консультативной поддержке Украинской академии медиации и в ближайшее время будет передан в Министерство финансов.

Необходимость нового механизма подтверждается нагрузкой на судебную систему: сейчас в судах находится около 65 тысяч налоговых споров, а ежегодно ГНС рассматривает от 10 до 13 тысяч жалоб в рамках административного обжалования.

Законопроект предусматривает возможность досудебного урегулирования споров с участием независимого медиатора. Процедура будет добровольной для обеих сторон и конфиденциальной, а решения, достигнутые в результате компромисса, будут иметь обязательный характер для исполнения.

В случае если договорённость не будет достигнута, налогоплательщик сохраняет право обратиться в суд или продолжить процедуру административного обжалования. При этом медиация не заменяет существующие механизмы разрешения споров, а станет дополнительным инструментом для бизнеса.

По словам Леси Карнаух, идея законодательного урегулирования возникла после успешного пилотного проекта, который был реализован совместно с Советом бизнес-омбудсмена.

«Мы рассмотрели ряд сложных споров с участием крупных налогоплательщиков и увидели, что во многих случаях стороны могут прийти к согласию без судебного процесса», — отметила она.

Глава ГНС также подчеркнула, что не каждый налоговый спор должен доходить до суда, поскольку это затраты времени и ресурсов как для государства, так и для бизнеса.

«Диалог между государством и бизнесом давно доказал свою эффективность. Главное — желание найти взаимоприемлемое решение», — добавила Леся Карнаух.

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