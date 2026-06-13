В Днепре апелляционный суд подтвердил приговор 77-летнему за изнасилование ребенка

Апелляционный суд оставил в силе приговор 77-летнему мужчине, приговоренному к 15 годам лишения свободы за изнасилование и насилие в отношении малолетних детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционный суд оставил в силе приговор 77-летнему жителю Днепра, приговоренному к 15 годам лишения свободы за тяжкие преступления сексуального характера в отношении малолетних детей. Об этом сообщили в прокуратуре.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции и в апелляции мужчина полностью отрицал свою вину и пытался обжаловать решение. Однако прокуроры предоставили убедительные доказательства, которые суд счел достаточными, надлежащими и допустимыми.

6 июня 2025 года суд признал пенсионера виновным в изнасиловании 7-летней девочки и совершении действий сексуального характера в отношении ее 8-летней подруги (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153 УК Украины).

Преступление произошло в 2023 году. Мужчина проживал вместе с сожительницей своего внука и ее маленькой дочерью. Пользуясь отсутствием матери и беспомощностью ребенка из-за его малолетнего возраста, он неоднократно насиловал девочку. Также он совершил сексуальное насилие над 8-летней подругой потерпевшей, посетившей гости. Ребенок сразу рассказал об ужасном действе родителям, после чего те обратились в полицию.

8 июня 2026 года апелляционный суд отклонил жалобу осужденного и подтвердил приговор. Данные о мужчине внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы малолетних.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.