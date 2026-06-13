У Дніпрі апеляційний суд підтвердив вирок 77-річному за зґвалтування дитини

Апеляційний суд залишив у силі вирок 77-річному чоловіку, засудженому до 15 років позбавлення волі за зґвалтування та насильство щодо малолітніх дітей.

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Апеляційний суд залишив у силі вирок 77-річному жителю Дніпра, якого засудили до 15 років позбавлення волі за тяжкі злочини сексуального характеру щодо малолітніх дітей. Про це повідомили у прокуратурі.

Під час розгляду справи у суді першої інстанції та в апеляції чоловік повністю заперечував свою провину та намагався оскаржити рішення. Однак прокурори надали переконливі докази, які суд визнав достатніми, належними та допустимими.

6 червня 2025 року суд визнав пенсіонера винним у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та вчиненні дій сексуального характеру щодо її 8-річної подруги (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

Злочин стався у 2023 році. Чоловік проживав разом зі співмешканкою свого онука та її маленькою донькою. Користуючись відсутністю матері та безпорадністю дитини через її малолітній вік, він неодноразово ґвалтував дівчинку. Також він скоїв сексуальне насильство над 8-річною подругою потерпілої, яка завітала в гості. Дитина одразу розповіла про жахливе дійство батькам, після чого ті звернулися до поліції.

8 червня 2026 року апеляційний суд відхилив скаргу засудженого та підтвердив вирок. Дані про чоловіка внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи малолітніх.

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