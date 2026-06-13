  1. В Україні

У Дніпрі апеляційний суд підтвердив вирок 77-річному за зґвалтування дитини

21:08, 13 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апеляційний суд залишив у силі вирок 77-річному чоловіку, засудженому до 15 років позбавлення волі за зґвалтування та насильство щодо малолітніх дітей.
У Дніпрі апеляційний суд підтвердив вирок 77-річному за зґвалтування дитини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд залишив у силі вирок 77-річному жителю Дніпра, якого засудили до 15 років позбавлення волі за тяжкі злочини сексуального характеру щодо малолітніх дітей. Про це повідомили у прокуратурі. 

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час розгляду справи у суді першої інстанції та в апеляції чоловік повністю заперечував свою провину та намагався оскаржити рішення. Однак прокурори надали переконливі докази, які суд визнав достатніми, належними та допустимими.

6 червня 2025 року суд визнав пенсіонера винним у зґвалтуванні 7-річної дівчинки та вчиненні дій сексуального характеру щодо її 8-річної подруги (ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153 КК України).

Злочин стався у 2023 році. Чоловік проживав разом зі співмешканкою свого онука та її маленькою донькою. Користуючись відсутністю матері та безпорадністю дитини через її малолітній вік, він неодноразово ґвалтував дівчинку. Також він скоїв сексуальне насильство над 8-річною подругою потерпілої, яка завітала в гості. Дитина одразу розповіла про жахливе дійство батькам, після чого ті звернулися до поліції.

8 червня 2026 року апеляційний суд відхилив скаргу засудженого та підтвердив вирок. Дані про чоловіка внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи малолітніх.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

прокуратура діти Дніпро апеляція насильство вирок

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]