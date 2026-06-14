У липні в Україні відзначають День Української Державності, який припадає на 15 число місяця та має офіційний статус державного свята.

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У липні 2026 року в Україні частина працівників очікує на традиційні вихідні та можливі зміни у графіку роботи через державне свято — День Української Державності, який припадає на середину місяця.

За звичайних умов цей день був би офіційним вихідним. Однак через дію воєнного стану в Україні не застосовуються норми щодо святкових і неробочих днів, визначені статтею 73 КЗпП. Це означає, що додатковий вихідний 15 липня у 2026 році не передбачається, і цей день для більшості працівників є робочим, якщо інше не встановлено роботодавцем.

У липні передбачено 31 календарний день, з яких 23 є робочими, а ще 8 припадають на вихідні дні (суботи та неділі). Таким чином, загальна структура місяця залишається стандартною і не передбачає додаткових змін у розподілі робочого та вихідного часу.

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