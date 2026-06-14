  1. В Україні
  2. / Суспільство

Вихідні у липні 2026: чи буде додатковий день відпочинку

07:18, 14 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У липні в Україні відзначають День Української Державності, який припадає на 15 число місяця та має офіційний статус державного свята.
Вихідні у липні 2026: чи буде додатковий день відпочинку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У липні 2026 року в Україні частина працівників очікує на традиційні вихідні та можливі зміни у графіку роботи через державне свято — День Української Державності, який припадає на середину місяця.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За звичайних умов цей день був би офіційним вихідним. Однак через дію воєнного стану в Україні не застосовуються норми щодо святкових і неробочих днів, визначені статтею 73 КЗпП. Це означає, що додатковий вихідний 15 липня у 2026 році не передбачається, і цей день для більшості працівників є робочим, якщо інше не встановлено роботодавцем.

У липні передбачено 31 календарний день, з яких 23 є робочими, а ще 8 припадають на вихідні дні (суботи та неділі). Таким чином, загальна структура місяця залишається стандартною і не передбачає додаткових змін у розподілі робочого та вихідного часу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Україна свято

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Чи достатньо бути розлученою для статусу одинокої матері: справа дійшла до Великої Палати

Велика Палата не побачла різного застосування судової практики та повернула справу до касації.

В Україні посилять контроль за суддями: під прицілом опиняться всі родичі у владі та поїздки на ТОТ

Верховна Рада затвердила нові правила перевірки суддів: тепер вони зобов'язані щороку декларувати родичів, підтверджувати використання української мови та доводити відсутність зв'язків із державою-агресором.

У Львові чоловік відмовився купувати будинок через форс-мажор, але вселився туди і залив піною каналізацію: Верховний Суд розбирався у справі

Монтажна піна, зламані стіни і програний позов: справа, яка коштувала власникові будинку 1 млн гривень.

За «благодійний внесок» у лікарні можуть посадити на 6 років: що пропонує новий законопроєкт

Законопроєкт пропонує посилити кримінальну відповідальність за вимагання коштів за медичні послуги, ліки та медичні вироби, що мають надаватися безоплатно, а також за відмову в їх наданні через незаконну вимогу оплати.

24 місяці стажу після призначення пенсії по інвалідності дають право на перерахунок за новими показниками: ВС

Під час першого переходу з пенсії по інвалідності на пенсію за віком враховується актуальна середня зарплата, якщо особа набула не менш як 24 місяці страхового стажу.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]