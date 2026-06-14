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Выходные в июле 2026: будет ли дополнительный день отдыха

07:18, 14 июня 2026
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В июле в Украине отмечают День Украинской Государственности, который выпадает на 15 число месяца и имеет официальный статус государственного праздника.
Выходные в июле 2026: будет ли дополнительный день отдыха
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В июле 2026 года в Украине часть работников ожидает традиционных выходных и возможных изменений в графике работы из-за государственного праздника — Дня Украинской Государственности, который приходится на середину месяца.

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При обычных условиях этот день был бы официальным выходным. Однако из-за действия военного положения в Украине не применяются нормы о праздничных и нерабочих днях, установленные статьёй 73 КЗоТ. Это означает, что дополнительный выходной 15 июля в 2026 году не предусматривается, и этот день для большинства работников является рабочим, если иное не установлено работодателем.

В июле предусмотрено 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а ещё 8 приходятся на выходные дни (субботы и воскресенья). Таким образом, общая структура месяца остаётся стандартной и не предусматривает дополнительных изменений в распределении рабочего и выходного времени.

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