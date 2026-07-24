  1. Законодательство
  2. / В Украине

Военное положение и мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года: Зеленский подписал законы

11:53, 24 июля 2026 109
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и общая мобилизация в Украине продлена на 90 дней.
Военное положение и мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года: Зеленский подписал законы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №4928-IX и №4929-IX, которыми продолжается действие военного положения и общей мобилизации в Украине.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Закон №4928-IX предусматривает продление срока действия военного положения со 2 августа 2026 года на 90 дней.

Законом №4929-IX на такой же срок — со 2 августа 2026 года — продлено проведение общей мобилизации.

Таким образом, военное положение и общая мобилизация в Украине будут действовать еще 90 суток, то есть до 31 октября 2026 года.

Как известно, В Верховной Раде 14 июля поддержали два законопроекта по:

  • продолжение военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов
  • общей мобилизации, за проголосовали 311 народных депутатов

Это было уже 20-е голосование парламента за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

закон Украина военное положение Владимир Зеленский мобилизация

Популярные новости

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

Постановление 821 пока не действует: Верховный Суд открыл кассацию, но оставил пенсионерам право на выплаты

14:00, 23 июля 2026 8k
Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации через 24 года после снятия с воинского учета: что решил Верховный Суд

11:00, 23 июля 2026 8k
Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

Женщину выселили из квартиры по решению Верховного Суда, а затем обязали выплатить более 16 тысяч грн долга за воду

18:50, 23 июля 2026 5k
ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

ТЦК мобилизовал мужчину, который годами состоял на учете у психиатра: суд нашел нарушения при прохождении ВВК

19:26, 23 июля 2026 5k
Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

Штраф до 17 тысяч гривен и конфискация: в Украине хотят ввести новые наказания для коллекционеров

15:00, 22 июля 2026 12k
Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

Судья из Днепропетровской области месяцами игнорировала вопрос об освобождении осужденных после изменений в законе — ВСП установил 20 нарушений

07:00, 23 июля 2026 7k

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Документы утрачены из-за оккупации: Верховный Суд разъяснил, когда факт проживания можно доказать через суд

Если лицо не может получить документы из-за оккупации территории, факт постоянного проживания в Украине может быть установлен судом в порядке особого производства.

ЕСПЧ указал украинским судам на ошибки при обосновании содержания под стражей по подозрению в коллаборации с РФ

ЕСПЧ признал, что сама по себе тяжесть обвинения в преступлениях против национальной безопасности не оправдывает длительное содержание лица под стражей.

ВПЛ защитят от выселения, отменят пеню по кредитам и позволяют выбирать жилье онлайн: какие изменения ждут с осени

Осенью в Украине начнут действовать новые законодательные механизмы поддержки внутренне перемещенных лиц – от цифровизации документов до дополнительной защиты социальных прав.

Андрей Бутенко, министр образования и науки Украины: биография, карьера и научная деятельность

Андрей Бутенко — украинский ученый, педагог, кандидат исторических наук, доцент, который с июля 2026 года занимает должность министра образования и науки Украины.

КСУ установил новые стандарты для следственных судей: залог — это не выкуп и не уголовное наказание

КСУ ответил, может ли суд назначить залог, который невозможно уплатить: несмотря на то, что верхняя граница залога иногда не ограничена цифрой, она должна быть ограничена здравым смыслом и имущественным положением лица.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]