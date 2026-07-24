Военное положение и мобилизацию продлили до 31 октября 2026 года: Зеленский подписал законы

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которыми военное положение и общая мобилизация в Украине продлена на 90 дней.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №4928-IX и №4929-IX, которыми продолжается действие военного положения и общей мобилизации в Украине.

Закон №4928-IX предусматривает продление срока действия военного положения со 2 августа 2026 года на 90 дней.

Законом №4929-IX на такой же срок — со 2 августа 2026 года — продлено проведение общей мобилизации.

Таким образом, военное положение и общая мобилизация в Украине будут действовать еще 90 суток, то есть до 31 октября 2026 года.

Как известно, В Верховной Раде 14 июля поддержали два законопроекта по:

продолжение военного положения, за проголосовали 313 народных депутатов

общей мобилизации, за проголосовали 311 народных депутатов

Это было уже 20-е голосование парламента за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения.

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