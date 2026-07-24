МОН планує змінити підхід до НМТ: процедуру оптимізують та зроблять більш гнучкою

Повномасштабна війна змінила умови, у яких діти готуються до тесту та складають його: обстріли, повітряні тривоги, переїзди, дистанційне навчання.

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Новопризначений міністр освіти і науки України Андрій Бутенко провів зустріч із директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко, під час якої обговорили проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) та можливі зміни у процедурі його організації.

За словами очільника МОН, під час зустрічі йшлося про підсумки цьогорічної вступної кампанії, виклики, з якими стикаються абітурієнти в умовах повномасштабної війни.

«Повномасштабна війна змінила умови, у яких діти готуються до тесту та складають його: обстріли, повітряні тривоги, переїзди, дистанційне навчання. Процедура має враховувати ці реалії», — зазначив Андрій Бутенко.

Відтак, у МОН заявили, що будуть шукати рішення, щоб оптимізувати процедуру та зробити більш гнучкою і зручною для учасників — від організації сесії до умов складання. Особливо важливо це для дітей із прифронтових громад, де ворог інтенсивно обстрілює цивільну інфраструктуру.

У МОН наголосили, що головним завданням є зменшення навантаження на дітей, які вже п’ятий рік навчаються в умовах повномасштабної війни, водночас без втрати якості освіти та справедливості вступної кампанії.

Водночас на тлі обговорення можливих змін до процедури вступу у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15440 від 24 липня 2026 року «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2027 року».

Нагадаємо, що цього року повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ — діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

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