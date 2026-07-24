Верховна Рада готує законодавчу базу для перших виборів після війни: які головні виклики

У Парламенті спільно з експертами та представниками громадянського суспільства вже напрацьовують майбутню законодавчу основу для проведення виборів.

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Верховна Ради спільно з експертами та громадянським суспільством напрацьовує майбутню законодавчу рамку для проведення виборів. Водночас сама розмова про підготовку до виборів не означає, що вони відбудуться завтра чи післязавтра. Поки діє воєнний стан, вибори неможливі.

Про це йшлося під час тематичної дискусії, організованої Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, за участі послів держав-учасниць ОБСЄ. У центрі розмови — підготовка України до перших виборів після скасування воєнного стану та виклики, які не мають аналогів у сучасній Європі.

У Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підкреслили, що підготовка до виборів не означає поспіх — вона означає відповідальність.

Україна має вирішити низку складних питань, серед яких:

участь мільйонів громадян, які перебувають за кордоном;

забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб;

голосування військовослужбовців;

відновлення та захист виборчої інфраструктури;

актуальність Реєстру виборців;

безпекові ризики;

протидія можливому зовнішньому втручанню.

«Кожне з цих питань потребує окремого рішення, але разом вони мають сформувати цілісну та зрозумілу виборчу систему», — зазначили у Комітеті.

Саме тому у Верховній Раді спільно з експертами та представниками громадянського суспільства вже напрацьовують майбутню законодавчу основу для проведення виборів.

Також Україна проводить консультації з міжнародними партнерами, зокрема ОБСЄ, щодо правової експертизи, технічної підтримки, обміну досвідом та майбутнього міжнародного спостереження за виборчим процесом.

У Комітеті зазначили, що перші повоєнні вибори мають відбутися не просто якнайшвидше, а тоді, коли держава зможе гарантувати їхню безпеку, прозорість і легітимність.

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