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ДПС готує податкову медіацію: бізнес зможе вирішувати частину спорів без суду

16:17, 13 червня 2026
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Податкова служба розробила законопроєкт про податкову медіацію, який дозволить бізнесу та податковим органам врегульовувати частину податкових спорів без звернення до суду.
ДПС готує податкову медіацію: бізнес зможе вирішувати частину спорів без суду
фото: ДПС
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Державна податкова служба України розробила законопроєкт, який запроваджує інструмент податкової медіації та дозволяє бізнесу і податковим органам вирішувати частину спорів без звернення до суду. Про це повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух під час X Міжнародного форуму «Медіація і Право».

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Вона зазначила, що документ підготовлено за консультативної підтримки Української академії медіації та найближчим часом його буде передано до Міністерства фінансів.

Необхідність нового механізму підтверджується навантаженням на судову систему: нині в судах перебуває близько 65 тисяч податкових спорів, а щороку ДПС розглядає від 10 до 13 тисяч скарг у межах адміністративного оскарження.

Законопроєкт передбачає можливість досудового врегулювання спорів за участю незалежного медіатора. Процедура буде добровільною для обох сторін і конфіденційною, а рішення, досягнуті в результаті компромісу, матимуть обов’язковий характер для виконання.

У разі якщо домовленості не буде досягнуто, платник податків зберігає право звернутися до суду або продовжити процедуру адміністративного оскарження. Водночас медіація не замінює існуючі механізми вирішення спорів, а стане додатковим інструментом для бізнесу.

За словами Лесі Карнаух, ідея законодавчого врегулювання виникла після успішного пілотного проєкту, який реалізували спільно з Радою бізнес-омбудсмена.

«Ми розглянули низку складних спорів за участю великих платників податків і побачили, що в багатьох випадках сторони можуть дійти згоди без судового процесу», — зазначила вона.

Очільниця ДПС також наголосила, що не кожен податковий спір має доходити до суду, адже це витрати часу і ресурсів як для держави, так і для бізнесу.

«Діалог між державою та бізнесом давно довів свою ефективність. Головне — бажання знайти взаємоприйнятне рішення», — додала Леся Карнаух.

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