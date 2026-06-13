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Продаете мебель, телефон или подержанные вещи — коснется ли вас новый закон о налоге на OLX

20:14, 13 июня 2026
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Стоит ли беспокоиться из-за нового закона тем, кто время от времени продает технику, мебель или детские вещи на маркетплейсах.
Продаете мебель, телефон или подержанные вещи — коснется ли вас новый закон о налоге на OLX
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После принятия Верховной Радой закона о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, одним из самых распространенных вопросов стал вопрос о том, кто именно больше всего почувствует новые правила — арендодатели, таксисты, фрилансеры или продавцы товаров.

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В профильном комитете парламента отмечают, что для большинства обычных граждан существенных изменений не будет.

Люди, которые время от времени продают собственные вещи через маркетплейсы, в основном не подпадут под действие новых механизмов налогообложения.

Большинство продавцов не почувствуют изменений

Согласно статистике, более 95% граждан в течение года продают через цифровые платформы товары на сумму менее 2 тысяч евро.

Именно поэтому для большинства пользователей маркетплейсов новые правила фактически не будут иметь практических последствий.

Речь идет прежде всего о людях, которые продают личные вещи, а не занимаются систематической предпринимательской деятельностью через онлайн-платформы.

Кого коснутся новые правила

Закон охватывает доходы, которые украинцы получают через цифровые платформы, в частности сервисы такси, доставки, аренды жилья, маркетплейсы и другие онлайн-сервисы.

При этом в комитете подчеркивают, что новый механизм создавался не для дополнительной нагрузки на граждан, а должен упростить администрирование доходов, полученных через цифровые платформы.

В частности, значительную часть процедур будут выполнять сами платформы, которые будут удерживать налоги, передавать необходимую информацию налоговым органам и осуществлять учет доходов пользователей.

Закон должен упростить работу пользователей платформ

В комитете также обращают внимание, что доходы через цифровые платформы получают до полумиллиона граждан Украины. Среди них — курьеры, водители сервисов такси, арендодатели, фрилансеры и продавцы товаров.

В то же время главной целью нового механизма называют не усиление контроля, а упрощение взаимодействия граждан с налоговой системой.

По мнению представителей комитета, закон призван сделать процесс уплаты налогов максимально автоматизированным и удобным для пользователей цифровых платформ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», закон также возлагает на цифровые платформы новые обязанности. В частности, операторы маркетплейсов, сервисов такси и доставки должны будут зарегистрироваться в ГНС, осуществлять идентификацию пользователей, удерживать налоги с отдельных видов доходов и отчитываться перед налоговыми органами о доходах, полученных через такие платформы.

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